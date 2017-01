Rheinbahn AG sucht neue Fahrgäste mit Jahns and Friends

- Düsseldorfer ÖPNV-Anbieter setzt auf lokales Knowhow

- Dialogmarketing-Agentur überzeugt in Wettbewerbs-Präsentation





(firmenpresse) - Düsseldorf, 4. Januar 2017. Die Düsseldorfer Rheinbahn AG vertraut bei ihrer Kundenkommunikation auf die Erfahrung der Dialogmarketing-Spezialisten der Jahns and Friends AG. Die ortsansässige Agentur konnte sich in einer Wettbewerbs-Präsentation durchsetzen und startet damit erfolgreich in das neue Jahr. Der Etat umfasst die Neukundengewinnung, Maßnahmen zur Kundenbindung sowie die crossmediale Angebotskommunikation.



Sonja Emmerich, als Teamleiterin Marktkommunikation bei der Rheinbahn Ansprechpartnerin für die Agentur, ist von einer erfolgreichen Zusammenarbeit überzeugt: „In der Präsentation hat Jahns and Friends die besten Analysen und Ideen geliefert. Sie haben die richtigen Antworten auf die anstehenden Herausforderungen gefunden.“



Für Kirsten Gabriel, Vorstandsvorsitzende bei Jahns and Friends, eine ebenso erfreuliche wie logische Entwicklung: „Wir haben bereits in der Vergangenheit sehr erfolgreich für die Rheinbahn kommunikative Konzepte kreieren und umsetzen dürfen. Auf der Basis dieser Erfahrungen ist es natürlich einfacher, die Bedürfnisse des Auftraggebers in zielgruppengerechte Maßnahmen umzusetzen.“ Mit diesem Etatgewinn behält Jahns and Friends den Kurs der sehr positiven Entwicklung des Vorjahres bei.



Ein besonderes Augenmerk wird die Agentur bei ihren Maßnahmen auf vernetzte und medienübergreifende Ideen richten. Kirsten Gabriel ist sich sicher: „Wir müssen die Menschen auf möglichst vielen relevanten Ebenen erreichen.“ Nur wer interne und externe, lokale und regionale, digitale und analoge Medien richtig kombiniere und verknüpfe, könne die gesteckten Ziele auch erreichen.



Im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr ist die Rheinbahn AG der größte Partner. Bundesweit gehört der Düsseldorfer ÖPNV-Anbieter, der rund 220 Millionen Fahrgäste pro Jahr befördert, zu den fünf größten Nahverkehrsunternehmen. Die rund 2.800 Mitarbeiter erwirtschaften einen Jahresumsatz von etwa 260 Millionen Euro.



2.100 Zeichen







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.jahnsandfriends.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Jahns and Friends gehört in Deutschland zu den Pionieren des Dialogs und ist heute Vor-Denker und Vor-Macher im datadriven Dialogmarketing. Für unsere Kunden kombinieren wir Smart Data mit intelligenter Kreation, die konsequent crossmedial ausgerichtet ist. So entsteht relevante Kommunikation, die Ergebnisse schafft und Awards gewinnt. Geführt wird die nicht börsennotierte Aktiengesellschaft von Kirsten Gabriel. Rund 40 Spezialisten am Standort Düsseldorf betreuen so bekannte Marken wie Aktion Mensch, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Provinzial, Tena, Thalia, die Verlagsgruppe Handelsblatt und Vorwerk. Arbeiten von Jahns and Friends gewannen in den vergangenen Jahren zahlreiche Preise bei nationalen und internationalen Kreativwettbewerben.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Jahns and Friends AG

PresseKontakt / Agentur:

Jahns and Friends AG

Kirsten Gabriel

Heerdter Sandberg 32

40549 Düsseldorf

Tel.: 0211/5 59 62-0

Fax: 0211/5 59 62-49

E-Mail: kgabriel(at)jahnsandfriends.de



Datum: 04.01.2017 - 15:52

Sprache: Deutsch

News-ID 1441279

Anzahl Zeichen: 2166

Kontakt-Informationen:

Firma: Jahns and Friends AG

Ansprechpartner: Kirsten Gabriel

Stadt: Düsseldorf

Telefon: 0211/5 59 62-0



Meldungsart: Erfolgsprojekt

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 04.01.2017



Diese Pressemitteilung wurde bisher 70 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung