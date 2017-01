CAD-Konfigurator in kostenloser Software enthalten

Ohne Programmierkenntnisse lassen sich mit MEDUSA4 Personal CAD-Zeichnungen durch einen Konfigurator anpassen.

Der Konfigurator in MEDUSA4 Personal

(firmenpresse) - Moers - 4. Januar 2017: Oft sind die Bauteile für eine Maschine oder ein Möbelstück von Auftrag zu Auftrag unterschiedlich und müssen jeweils neu geplant werden. Das geschieht meist mit einer komplett neuen CAD-Zeichnung und ist daher immer wieder sehr fehlerbehaftet.



Genaue Planung -weniger Ausschuss

Mit der kostenlosen CAD-Software MEDUSA4 Personal lassen sich komplette Planungen genauestens vornehmen und dynamisch anpassen. Mit der CAD Freeware kann bereits vor dem Zusammenbau ausprobiert werden, wie sich die einzelnen Bauteile zueinander verhalten.



Bauteile dynamisch anpassen

Mit speziellen Bearbeitungswerkzeugen in der kostenlosen Software können einzelne Linien oder komplette Bauteile einfach durch die Veränderung eines Wertes in einer Bemaßung editiert werden. Bei sehr häufigen Anpassungen können die parametrischen Möglichkeiten von MEDUSA4 Personal genutzt werden, um eine Zeichnung komplett konfigurierbar zu gestalten.



Konfigurator selbst erstellen

Die kostenlose CAD-Software bringt drei wichtige Funktionsbereiche mit sich, die dafür sorgen, dass eine Zeichnung in einen kleinen Konfigurator umgewandelt werden kann. Es ist die genaue Zeichnung mit Bemaßung, die Parametrisierung und die 3D-Modellierung. Dadurch kann eine Zeichnung genau erstellt und dieser statt Bemaßungen Parameter zugewiesen werden. Diese können dann in einem kleinen Konfigurator-Dialog, den die Software automatisch erstellt, eingegeben werden. Wenn man die 3D-Modellierungsmöglichkeiten von MEDUSA4 Personal nutzt, dann lässt sich diese Konfiguration auch als ein 3D-Modell anzeigen.



Download: Kostenlose CAD-Software:

http://www.cad-schroer.de/produkte/medusa4-personal/privat.html



Mehr zum Thema: Konfigurator selbst erstellen



http://www.cad-schroer.de/news-events/artikel/wie-sie-ihren-ganz-persoenlichen-konfigurator-erstellen.html?utm_source=PR&utm_campaign=MEDUSA4_Personal&utm_medium=email&utm_content=Konfigurator



Mit der Parametrisierung und 3D-Modellierung wird MEDUSA4 Personal zu einem kleinen Konfigurator, mit dem von Auftrag zu Auftrag nur die Randdaten eingetragen werden müssen, was aber langfristig eine enorme Zeitersparnis in der Planungszeit mit sich bringt.









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.cad-schroer.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden



Dies ist eine Pressemitteilung von

CAD Schroer GmbH

Leseranfragen:

Fritz-Peters-Str. 11, 47447 Moers

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 04.01.2017 - 16:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1441283

Anzahl Zeichen: 2724

Kontakt-Informationen:

Firma: CAD Schroer GmbH

Ansprechpartner: Gudrun Tebart

Stadt: Moers

Telefon: +49 2841 9184-0



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.