Großes Kino bei der SYSback AG

Das IT-Automations- und Managed Service Unternehmen SYSback AG und CinemaxX beschließen 24 monatige Zusammenarbeit im First Level Support und UHD-Betrieb

(PresseBox) - Die beiden Hamburger Unternehmen CinemaxX und SYSback AG beschließen ab dem 01.November 2016 eine partnerschaftliche Zusammenarbeit im User Help Desk und im First Level Support für die nächsten 24 Monate.

SYSback wird CinemaxX deutschlandweit im IT-Betrieb der 29 deutschen Standorte der Kinokette, sowie im Betrieb des User Help Desks und des First Level Supportes unterstützen. Weiterhin bietet SYSback IT-Support in den Bereichen der verschiedenen Kassensysteme, Spamfilter, dem Intranet und aller anfallenden First Level Support Anfragen. Darüber hinaus ist geplant, die Partnerschaft noch auf weitere gemeinsame Themengebiete auszubauen.

?Wir freuen uns mit SYSback einen flexiblen IT-Service Partner gefunden zu haben, der uns im Help Desk und im First Level so unterstützt, dass unsere eigenen IT-Mitarbeiter wieder Freiräume für den Second Level Support und für anstehende CinemaxX IT-Projekte bekommen?, sagt Natalie Bartelt, Head of IT-Operations der CinemaxX Zentrale in Hamburg. ?SYSback hat in den vergangenen Wochen schon eine optimale und zuverlässige Service Transition durchgeführt und alle notwendigen Betriebsprozesse detailliert protokolliert.?

Auf SYSback Seite freuen sich Axel Himmelreich, Vertrieb, und Denny Rüß als Leiter Managed Service über den neuen Kunden: ? Ein neuer spannender Kunde in unserem Portfolio bei dem unsere Managed Services Kollegen beste Leistungen abliefern werden.´?.

Über CinemaxX. Mehr als Kino.

Die CinemaxX Gruppe betreibt 33 Kinos mit insgesamt 289 Leinwänden und rund 73.000 Sitzplätzen in Deutschland und Dänemark. Als Deutschlands bekanntester Kinobetreiber hat es sich CinemaxX zur Aufgabe gemacht, seinen Gästen sowohl technisch als auch inhaltlich ?Mehr als Kino? zu bieten: mehr Service, mehr Komfort, mehr Unterhaltung in vollkommenster Bild- und Tonqualität. Mit den Eigenmarken MAXXIMUM 4K, MAXXIMUM 3D, MAXXIMUM HFR und MAXXIMUM SOUND setzt CinemaxX neue Qualitätsstandards. Zudem sorgen 3.228 VIP-Sitze aus edlem Leder in 23 Standorten Deutschlands mit extra breiten Sitzflächen und Armlehnen sowie der Möglichkeit sich zurückzulehnen für ultimativen Komfort. Die Sitze sind perfekt im Saal positioniert und garantieren dadurch optimale Bild- und Soundqualität. Auch inhaltlich wird das Motto ?Mehr als Kino? konsequent umgesetzt und stetig ausgebaut: Neben dem vollen Kinoprogramm überträgt die Kinokette hochkarätige Klassik-, Rock- und Popkonzerte sowie Opern- und Ballettaufführungen von den weltweit bedeutendsten Künstlern auf die große Leinwand ? viele davon live. Einmal im Monat locken Specials wie ?LADIES NIGHT?, ?MÄNNERABEND?, ?Spotlight? oder ?KlexXi Sause? in die CinemaxX Kinos. Perfekt auf die jeweilige Zielgruppe abgestimmte Filme werden als Preview mit dem passenden Rahmenprogramm präsentiert.



Mehr über CinemaxX und sein Programm: CinemaxX.de

Informationen rund ums Unternehmen: CinemaxX.com



SYSback ist spezialisiert auf passgenaue Lösungen für Rechenzentren, Hochverfügbarkeit, Virtualisierung, Computer-Netzwerke und Datensicherheit.

Das SYSback Leistungsspektrum ist möglich durch ein großes Experten-Team in den Bereichen Managed Services, ITSM, holistische Automation, SAP, Lizenzmanagement und Enterprise Architektur Services. SYSback bietet Lösungen, die exakt auf Kundenanforderungen zugeschnitten sind: Von der Planung über die vollständige Integration bis hin zum störungssicheren Betrieb und der darauffolgenden Optimierung.

Damit bildet SYSback mit seinen verschiedenen Service Lines den "PLAN - BUILD - RUN - OPTIMIZE" Zyklus in der IT vollständig ab. Dazu bietet SYSback Consulting, Automationslösungen, Trainings, ITIL®-Schulungen, Monitoring und Help-Desk - SYSback bietet ein echtes 360°-Angebot für Mittelstand und Großkunden.

SYSback hat Standorte in Frankfurt, Köln und Dresden, die Zentrale sitzt in Hamburg an der Alster.

Über SYSback - www.sysback.de





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

SYSback ist spezialisiert auf passgenaue Lösungen für Rechenzentren, Hochverfügbarkeit, Virtualisierung, Computer-Netzwerke und Datensicherheit.

Das SYSback Leistungsspektrum ist möglich durch ein großes Experten-Team in den Bereichen Managed Services, ITSM, holistische Automation, SAP, Lizenzmanagement und Enterprise Architektur Services. SYSback bietet Lösungen, die exakt auf Kundenanforderungen zugeschnitten sind: Von der Planung über die vollständige Integration bis hin zum störungssicheren Betrieb und der darauffolgenden Optimierung.

Damit bildet SYSback mit seinen verschiedenen Service Lines den "PLAN - BUILD - RUN - OPTIMIZE" Zyklus in der IT vollständig ab. Dazu bietet SYSback Consulting, Automationslösungen, Trainings, ITIL®-Schulungen, Monitoring und Help-Desk - SYSback bietet ein echtes 360°-Angebot für Mittelstand und Großkunden.

SYSback hat Standorte in Frankfurt, Köln und Dresden, die Zentrale sitzt in Hamburg an der Alster.

Über SYSback - www.sysback.de





Dies ist eine Pressemitteilung von

SYSback AG

Datum: 04.01.2017 - 15:04

Sprache: Deutsch

News-ID 1441284

Anzahl Zeichen: 4222

Kontakt-Informationen:

Firma: SYSback AG

Stadt: Hamburg





Diese Pressemitteilung wurde bisher 32 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung