ATESTEOübernimmt Abteilung Prüffeld für Motor- / Antriebstechnik und Komponenten von TÜV SÜD am Standort Garching

ATESTEO setzt mitÜbernahme Wachstumskurs konsequent fort

(PresseBox) - ATESTEO GmbH übernimmt den Bereich Prüffeld für Motor- / Antriebstechnik und Komponenten von TÜV SÜD in Garching bei München zum 1. Januar 2017. Eine entsprechende Vereinbarung haben die beiden Unternehmen am 22. Dezember 2016 unterzeichnet. Mit der Akquisition setzt ATESTEO seinen Wachstumskurs beim Antriebsstrang-Testing fort und stärkt seine Position im deutschen Kernmarkt.

Mit der Übernahme wird ATESTEO, der führende internationale Spezialist für Tests an Getrieben, Hybrid- und Elektroantrieben sowie Bremsen für die Automobilbranche, nun auch mit einem Standort in Süddeutschland präsent sein. ?Zusammen mit unseren Prüfzentren in Alsdorf, Wolfsburg, Kassel und Aachen bieten wir nun deutschlandweit unsere Dienstleistungen an und sind damit noch näher an unseren Kunden", sagt Dr. Georg Bletschacher, CFO und Mitglied der Geschäftsführung von ATESTEO.

Im Rahmen eines Betriebsübergangs werden die Mitarbeiter und Sachanlagen an ATESTEO übertragen. 6 Antriebsstrang-, 3 Motorprüfstände sowie ein Hot-Shake-Prüfstand für Komponentenprüfungen werden durch den Zukauf in den Testverbund von ATESTEO integriert, der zukünftig mehr als 130 Antriebsstrangprüfstände in Deutschland und China umfasst. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

?Die Akquisition ist ein weiterer Meilenstein in der erfolgreichen Wachstumsstrategie von ATESTEO. Ich freue mich, dass viele Arbeitnehmer dem Betriebsübergang zugestimmt haben, und begrüße die neuen Mitarbeiter in der ATESTEO-Familie", sagt Dipl.-Ing. Wolfgang Schmitz, Vorsitzender der Geschäftsführung von ATESTEO. ?Mit dieser Akquisition unterstreichen wir unsere Wachstumsambitionen. Gemeinsam mit den neuen Kollegen werden wir unsere führende Position weiter ausbauen."

?Wir sind überzeugt mit ATESTEO das beste Zuhause für unsere Mitarbeiter und den Standort gefunden zu haben. Sowohl die Dienstleistungen als auch die Kunden beider Unternehmen ergänzen sich hervorragend", betont Robert Kees, Geschäftsführer TÜV SÜD Product Service GmbH.



Die ATESTEO GmbH mit Sitz in Alsdorf ist mit 460 Mitarbeitern und über 130 Antriebsstrangprüfständen in Deutschland und China der weltweit führende unabhängige Dienstleister für Antriebsstrang-Testing. Zu den Kunden zählen nahezu alle Automobil- und Getriebehersteller. Das Unternehmen bietet eine Qualitätsabsicherung durch effiziente Dauerlauferprobungen und Funktionsuntersuchungen von manuellen und automatischen Getrieben, Differentialen und Hybrid-Powertrain.





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

