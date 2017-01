Katja Kühne wird Partnerin bei PKF Fasselt Schlage am Standort Berlin

Zum Jahresbeginn ernennt PKF Fasselt Schlage Katja Kühne zur Partnerin am Standort in Berlin.

Katja Kühne

(firmenpresse) - Katja Kühne (42), Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin, ist seit 2001 bei PKF Fasselt Schlage tätig. Sie prüft und berät mittelständische Unternehmen sowie privatwirtschaftliche als auch gemeinnützige Einrichtungen aus dem Bereich Kultur- und Wohlfahrtspflege. Frau Kühne beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit den speziellen steuerli-chen Fragestellungen dieser Unternehmen. Zu ihren weiteren Tätig-keitsschwerpunkten zählt die Prüfung von Fördermitteln. Sie ist Mit-glied in den PKF Arbeitskreisen „Öffentliche Ausschreibungen“ sowie „Wirtschaftsprüfung“.



„Mit der Aufnahme von Frau Kühne stärken wir unsere Position als eine der führenden mittelständischen Gesellschaften in Deutschland sowie die Prüfung und Beratung von gemeinnützigen und öffentlichen Unternehmen“, sagt Oliver Beier, Partner bei PKF Fasselt Schlage in Berlin. „Wir sind überzeugt, mit Frau Kühne eine anerkannte Persön-lichkeit gewonnen zu haben, mit der wir unsere Prüfungs- und Bera-tungskompetenz ausbauen werden.“



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über PKF Fasselt Schlage

PKF Fasselt Schlage gehört zu den führenden Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen in Deutschland. Die mittelständisch ge-prägte, unabhängige und partnergeführte Gesellschaft beschäftigt an 12 Standorten insgesamt mehr als 600 Personen. Davon sind rund 200 Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Rechtsanwälte, viele von ihnen mit Mehrfachqualifikation.



PKF International

PKF International ist ein internationales Netzwerk unabhängiger Wirt-schaftsprüfungs-, Steuerberatungs- und Unternehmensberatungsge-sellschaften. Der Jahresumsatz beträgt weltweit 1 Milliarde US-Dollar.

PKF International beschäftigt heute global rund 12.000 Mitarbeiter, davon 1.250 Partner an 300 Standorten in 150 Ländern.



