PKF Fasselt Schlage ernennt Marc Lilienthal zum Partner am Standort Duisburg

PKF Fasselt Schlage hat Marc Lilienthal zum Partner ernannt. Die Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft verstärkt damit den Bereich Banken- und Finanzdienstleister am Standort Duisburg.

Marc Lilienthal

(firmenpresse) - Marc Lilienthal, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, verfügt über rund 16 Jahre Erfahrung in der Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung. Seit Oktober 2015 ist er als Director bei PKF Fasselt Schlage tätig. Sein Schwerpunkt liegt in der Prüfung und Beratung von Banken und Finanzdienstleistern. Marc Lilienthal weist langjährige Erfahrung in der Jahresabschlussprüfung von Kreditinstituten, Leasinggesellschaften und Private Equity-Unternehmen sowie in der Internen Revision bei Instituten unterschiedlicher Größe auf. Zudem ist er für die Sonder-prüfung von Retail- und Privatbanken, Sparkassen sowie Genossen-schaften zuständig und leitet Beratungsprojekte bei Kreditinstituten aller Größenordnungen.



„Mit Marc Lilienthal haben wir einen ausgewiesenen Branchen-Experten für unseren Partnerkreis gewonnen. Wir freuen uns, mit ihm unsere Position in der Prüfung und Beratung von Banken und Finanz-dienstleistern weiter auszubauen“ so Dr. Marian Ellerich, Partner bei PKF Fasselt Schlage in Duisburg.



Über PKF Fasselt Schlage

PKF Fasselt Schlage gehört zu den führenden Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen in Deutschland. Die mittelständisch ge-prägte, unabhängige und partnergeführte Gesellschaft beschäftigt an 12 Standorten insgesamt mehr als 600 Personen. Davon sind rund 200 Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Rechtsanwälte, viele von ihnen mit Mehrfachqualifikation.



PKF International

PKF International ist ein internationales Netzwerk unabhängiger Wirt-schaftsprüfungs-, Steuerberatungs- und Unternehmensberatungsge-sellschaften. Der Jahresumsatz beträgt weltweit 1 Milliarde US-Dollar.

PKF International beschäftigt heute global rund 12.000 Mitarbeiter, davon 1.250 Partner an 300 Standorten in 150 Ländern.

RAIKESCHWERTNER GmbH

PKF Fasselt Schlage

Stefan Eggerstedt

Jungfernstieg 7 | 20354 Hamburg

Tel. +49 40 355 52-188 | Fax +49 40 355 52-222

E-Mail stefan.eggerstedt(at)pkf-fasselt.de

Firma: RAIKESCHWERTNER GmbH

Stadt: Hamburg

Telefon: 04034809210



