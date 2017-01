Fallbachhang Oberhof startet in die Saison

Wintersportbegeisterte dürfen sich auf optimale Bedingungen freuen

(LifePR) - Es ist soweit! Mit einer perfekt präparierten Piste startet der Skilift am Fallbachhang in die Saison.

Am Donnerstag, den 05. Januar 2017 setzt sich der Sessellift erstmals in Bewegung. In den kommenden Tagen können alle alpinen Wintersportler die Liftanlage von 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr nutzen.

Eingeschränkte Parkplatzsituation

Aufgrund des BMW IBU Weltcup Biathlon, der vom 05.01. ? 08.01.2017 in der DKB SKI ARENA stattfindet, stehen die Parkplätze an der Bergstation (Tambacher Straße) nicht zur Verfügung.

?Wir bitten alle Wintersportler den Parkplatz an der Talstation des Fallbachhang zu nutzen,? informiert Ronald Kabitzsch, Betriebsleiter des Skiliftes. Dieser befindet sich in der Alten Ohrdrufer Straße, in Nähe der Oberen Schweizerhütte.

Alle Informationen rund um die Wintersportbedingungen in und um Oberhof finden Sie im tagesaktuellen Schneebericht auf unserer Internetseite www.oberhof.de.





Oberhof-Sportstätten GmbH

