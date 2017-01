Haare-spenden.de: Spendenvolumen 2016 mehr als ? 50.000

Haare spenden für Menschen ohne eigene Haare und zusätzlich noch mit Geld

unterstützen, dass macht Haare-spenden.de

(firmenpresse) - Die Perückenmanufaktur Rieswick aus Velen im Kreis Borken, ist Betreiber der Plattform www.haare-spenden.de und der entsprechenden Seiten bei Facebook und goggle +.



Über diese Plattform werden vorwiegend in Deutschland, der Schweiz und Österreich Haare von freiwilligen Haarspendern eingesammelt.



Die gesammelten Haare verwenden die Perückenmacher, um Menschen, die aufgrund einer Krankheit ihre Haare verloren haben, mit Zweithaar zu versorgen und wieder glücklicher zu machen. ( Chemotherapie, Alopecia, MTX etc.)



Das Haarlager der "Haarwunsch-Erfüller" aus dem Münsterland ist mittlerweile so gut sortiert, dass der Perückenkunde sich seine "neuen" Haare aussuchen kann. Die Haare müssen nicht gefärbt werden, sondern werden naturbelassen, damit kein Risiko einer Allergie aufgrund des Färbemittels besteht.



Für den weiteren Ausbau des Spendensystems sucht Rieswick noch Friseurbetriebe, die diese besondere Art von "Haar-Recycling" für sich nutzen wollen.



In 2016 spendete das Team Rieswick Dank der Haarspender insgesamt über

? 50.000 an die Kinderkrebshilfe Horizont in Borken und die Deutsche Krebshilfe in Bonn.



Die Perückenmanufaktur Rieswick aus Velen im Kreis Borken (NRW) fertigt Zweithaar, Haarteile und Perücken bereits in der 5. Generation. Das Unternehmen ist Partner vieler Brustzentren und Lieferant der meisten Krankenkassen. Weitere Infos unter www.rieswick.de .









