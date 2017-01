fanmondo.de Fans, Followers, Likes, Video-Views und vieles mehr kaufen.

(firmenpresse) - Viele fragen sich ob das überhaupt Sinn macht oder nur raus geschmissenes Geld ist. Dieser Services ist nicht umsonst entstanden. Es gibt im Social Web Zahlen, die auf den ersten Blick wahrgenommen werden und damit eine wichtige Rolle übernehmen, wie attraktiv eine Fanpage, ein YouTube Kanal oder ein Twitter Account ist. Ein Twitter-Account mit 20.000 Abonnenten wirkt "verlockender" als einer mit nur 100 Follower. So sieht es auch auf Facebook aus, wo 10.000 Likes ebenfalls mehr Eindruck machen als 100, oder ein YouTube Video mit 15000 Views und eines mit 65. Ein positives Fan-Follower-Verhältnis ist ein positives Signal für die Netzwerke und auch für die Nutzer selber. Viele Website-Betreiber sind sehr von Google als Traffic-Lieferant abhängig, so ist es für viele sehr interessant mehr Besucher von Facebook, Twitter, YouTube und Co. zu bekommen. Doch gerade schwierig ist es z.B. für ein Sturtup. Das Unternehmen ist neu, die sozialen Netzwerke eingerichtet und die Zählerstände bei Facebook, YouTube und allen andern stehen bei 0. Da kommt fanmondo.de ins Spiel. Die Likes, Views, Followers und Kommentare werden bei fanmondo.de gekauft. Fanmondo als Social Marketing Experte generiert durch Platzierung von Werbemaßnahmen Likes, Views, Follower und Likes für jedes soziales Netzwerk. Hat man also erstmal ein gewisses Niveau erreicht, ist es einfacher neue Fans und Follower zu gewinnen. Aber bis zu diesem Punkt muss man erstmal kommen. Wer Fans kauft und hofft ohne weitere Bemühungen diese behalten zu können oder neue zu generieren der irrt. Jeder User will interessante Beiträge, Posts, Bilder und Videos sehen, sonst bringt auch der Zukauf solcher Fans keinem Unternehmen etwas. Fanmondo begleitet auf Wunsch jedes Unternehmen seine Fans, Likes, Views und Follower nach einem bestimmten Zeitraum, organisch selber zu generieren und nach Erreichen einer angemessenen Anzahl von gekauften Views, Likes und Fans, diesen Dienst nicht mehr in Anspruch zu nehmen.





Fanmondo.de Social Marketing Made in Germany

Social Marketing für Ihr soziales Netzwerk. Wir bieten für folgende Sozialen Netzwerke unsere Dienstleistungen an, Facebook, YouTube, Google, Instagram, Vimeo, Twitter und Soundcloud. Ob Sie Views für Ihre Videos, Likes für Page oder Bilder, Facebook Fans, Downloads und Plays für Soundcloud, oder Follower auf Twitter brauchen, wir können alles! Unsere Leistungen erhalten Sie zu fairen Preisen und einen professionellen Service kostenlos dazu. Wir betreuen Sie und lassen Sie nicht im Stich!

