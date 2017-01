Pershing Gold stellt Timothy D. Arnold als Vice President of Operations an



(firmenpresse) - Pershing Gold stellt Timothy D. Arnold als Vice President of Operations an



LAKEWOOD, Colorado, 4. Januar 2017 - Pershing Gold Corporation (NASDAQ: PGLC) (TSX: PGLC) (FWB: 7PG1) (Pershing Gold oder das Unternehmen - http://www.commodity-tv.net/c/mid,5429,News/?v=297219), ein aufstrebender Goldproduzent in Nevada, gab heute bekannt, dass Timothy D. Arnold (Arnold) als Vice President of Operations (Vizepräsident des operative Geschäfts) in das Unternehmen eingetreten ist.



Wir sind davon äußerst begeistert, Tim Arnold in unserem Betriebsteam zu haben. Er tritt in unsere starke Betriebsgruppe ein, die den Chief Operating Officer Tim Janke, Senior Vice President Debbie Struhsacker, Vice President und General Manager Dan Moore und andere altgedienten Teamkollegen des Unternehmens einschließt. Arnold wird eine Verstärkung unseres robusten Betriebsteams von langjährigen Bergbauexperten mit jahrzehntelanger Erfahrung in Nevada sein, äußerte sich Stephen D. Alfers, Pershing Golds CEO und Executive Chairman. In seiner Rolle als Vice President of Operations für Pershing Gold wird Arnold eine Führungsposition im Unternehmen einnehmen. Seine langjährige Branchenerfahrung auf allen Niveaus wird unschätzbar sein, während wir uns auf die Wiedereröffnung der Mine Relief Canyon in Pershing County, Nevada, zubewegen.



Arnold ist zurzeit der Präsident der Society for Mining, Metallurgy&Exploration (SME). Seine Amtszeit endet im Februar 2017. Er besitzt über 35 Jahre an Bergbauerfahrung, wovon er 10 Jahre der Geschäftsleiter von sicheren Minen war. Arnold hat auf allen Niveaus in Bergbaubetrieben gearbeitet einschließlich als Arbeiter, Auftragsbergmann, von Schichtleiter bis Bergwerksleiter sowie von Nachwuchsingenieur bis zum Chef-Ingenieur. Er hatte mehrere Führungspositionen während seiner Laufbahn einschließlich Senior-Bergbauberater bei Barr Engineering Inc., Vice President Operations bei Nevada Copper Corp., Executive VP und COO bei Geovic Mining Corp., General Manager bei Mt. Hope und Liberty Mines für General Moly Inc. und Vice President und General Manager bei dem Kensington-Goldminenprojekt und dem Rochester-Projekt der Coeur dAlene Mines Corporation. Arnold ist dafür bekannt, starke Managementteams aufzubauen, die zusammen gut auf gemeinsame Ziele hinarbeiten.





Arnold ist ein Absolvent des Northwestern Universitys Kellogg Management Institute (Executive MBA) und der University of Idaho (B.S. in Bergbautechnik). Er hat mehrere professionelle Artikel veröffentlicht, hat mehrere Auszeichnungen und Ehrungen erhalten, ist ein Professional Engineer in Arizona und Nevada und eine qualifizierte Person in Kanada und den USA. Ferner war Arnold im Board of Directors der Nevada Mining Association und des Resource Development Council für Alaska und ist zurzeit ein Mitglied der Mining and Metallurgical Society of America und des Beirats der Mackay School of Mines.



Über Pershing Gold Corporation

Pershing Gold ist ein aufstrebender Goldproduzent, dessen Hauptprojekt die Mine Relief Canyon in Pershing County, Nevada, ist. Relief Canyon besteht aus drei historischen Tagebauminen und einer modernen, vollständig genehmigten und errichteten Haufenlaugungs-Verarbeitungsanlage. Pershing Gold verfügt zurzeit über die Genehmigungen, die Abbauarbeiten bei Relief Canyon im Rahmen des bestehenden Betriebsplans wieder aufzunehmen. Pershing Golds Grundbesitz umfasst rund 25.000 Acres, einschließlich der Mine Relief Canyon und das Land um die Mine herum. Dieses Landpaket bietet Pershing Gold die Möglichkeit, die Lagerstätte des Bergbaubetriebs Relief Canyon zu erweitern und auf nahe gelegenen Landflächen Explorationsarbeiten durchzuführen sowie neue Entdeckungen zu machen.



Pershing Gold notiert am NASDAQ Global Market und an der Toronto Stock Exchange unter dem Kürzel PGLC sowie an der Börse Frankfurt unter dem Kürzel 7PG1.



Kontakt Information

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:



Stephen Alfers, Executive Chairman, President and CEO

Jack Perkins, Vice President, Investor Relations

720.974.7254

investors(at)pershinggold.com

www.PershingGold.com



In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info(at)resource-capital.ch

www.resource-capital.ch



Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!







Dies ist eine Pressemitteilung von

Pershing Gold Corporation

Unternehmensinformation / Kurzprofil:Leseranfragen:

Pershing Gold ist ein aufstrebender Goldproduzent aus Nevada, der auf gutem Wege ist, die Mine Relief Canyon wieder zu öffnen, die drei Tagebauminen und eine moderne, vollständig genehmigte und errichtete Haufenlaugungs-Verarbeitungsanlage beinhaltet. Pershing Gold verfügt zurzeit über die Genehmigungen, um die Abbauarbeiten bei Relief Canyon im Rahmen des bestehenden Betriebsplans wiederaufzunehmen.





Datum: 04.01.2017 - 17:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1441308

Anzahl Zeichen: 5336

Kontakt-Informationen:

Firma: Pershing Gold Corporation

Stadt: Wien





Diese Pressemitteilung wurde bisher 94 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung