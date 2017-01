Erlebniswochenende für Singles

Erlebniswochenenden bei denen stets das gemeinsame Erleben im Vordergrund steht. Denn Erlebnisse sind die Basis für einfaches und ungezwungenes Kennenlernen. Ein ausgeklügeltes Konzept für einen Aktivurlaub für Singles konzipiert mit exklusiven Größen welches von der ersten Minute an Spaß macht und die Möglichkeit gibt, ganz leicht viele nette Menschen kennenzulernen. Active&Friends - Die Singlereise der Extraklasse. Warum alleine reisen wenn es zusammen viel mehr Spaß macht.



(firmenpresse) - Seit 2011 bietet Active&Friends ein einmaliges Konzept, welches Singles tolle Erlebniswochenenden voller Action, Unterhaltung und Spaß beschert.

Einen hohen Stellenwert hat die persönliche Betreuung. Erlebnisscouts führen durch das mit einem namhaften Kommunikationsexperten entwickelte Konzept, bei dem stets das gemeinsame Erleben im Vordergrund steht. Ob man die Reise alleine antritt oder mit einem Freund oder einer Freundin ist ganz den Teilnehmern überlassen. Auf den kurzen Singlereisen mit hohem Spaßfaktor wird jeder Teilnehmer in der Gruppe sofort Anschluss finden und schon oft wurden aus neuen Bekanntschaften neue Freunde und mehr.



Durch die hochkarätigen Eventpartner von Active&Friends werden die Wochenenden unter Freunden und neuen Bekannten bestimmt nie langweilig.

Am Tag bieten die Veranstalter ein exklusives Erlebnisprogramm an. Dazu zählen beispielweise die tollen Outdoor-Aktivitäten wie die Fun-Olympiade bei der Verspannungen im Gesicht und tiefe Lachfalten vorprogrammiert sind und der Bergwerks-Challenge der etwas anderen Erlebniswelt. Selbst wenn das Wetter mal nicht so mitspielt bietet der Veranstalter ein gleichwertiges Ersatzprogramm, denn gemeinsame Erlebnisse sind die Basis für ein ungezwungenes Kennenlernen. Auch die kulinarischen Bedürfnisse kommen auf den Singlereisen nicht zu kurz. Wer will erlernt die ein oder anderen Kniffe und Tricks beim etwas anderen Cocktailworkshop. Zuvor verwöhnt das Hotelteam mit Menüs und Themenbuffets, während die Teilnehmer angeregt über die vergangenen und bevorstehenden Erlebnisse diskutieren. Nicht nur für den Cocktailworkshop bietet der urige Gewölbekeller den richtigen Rahmen, auch die Parties mit eigenem DJ sind in diesem besondern Ambiente ein beliebtes Highlight.



Active&Friends strebt für diese Singlereisen ein ausgewogenes Verhältnis von männlichen und weiblichen Teilnehmern bei einer Gruppengröße ab 20 Teilnehmern an. Hierfür sorgt auch das exklusive Erlebnisprogramm, welches eine gekonnte Mischung zwischen Aktivität und Verwöhnen darstellt. Die Singlereisen richten sich an aktive Teilnehmer im Alter von 29-49 Jahren, die bei exklusiven Erlebnissen ganz gern ungezwungen andere Singles kennenlernen möchten. Jedoch muss keiner Angst haben - die Erlebnisse sind von allen zu bewältigen.





Als besonderes Schmankerl bietet Active&Friends eine kostenlose Community, in der Interessierte sich schon vor der Buchung ein Bild über die anderen Teilnehmer machen können. In der Community kann sich jeder ganz schnell und einfach ein Profil anlegen und Interessen-basiert nach Gleichgesinnten suchen, in Kontakt treten, oder man verabredet sich mit einem der zahlreichen Mitglieder direkt auf einem Active&Friends Erlebniswochenende für Singles.



Für viele Teilnehmer beginnt das Kennenlernen schon bei der Anreise.

Bei Active&Friends können die Teilnehmer bei der Buchung angeben ob Sie jemanden mitnehmen können oder gerne mitgenommen werden möchten.



Die Events 2017 mit wechselndem Programm finden vom 7-9 April; 26-28 Mai, 12-14 August und 13-15 Oktober statt.



Näheres hierzu und mehr zu den Terminen, Preisen, dem Konzept und natürlich dem Erlebnisprogramm inklusive Bildern und Videos lässt sich unter www.activeandfriends.de finden.



Wer ganz bequem über die neuesten Events und vielen Vorteile auf dem Laufenden gehalten werden möchte trägt sich am Besten gleich in den Newsletter ein.



Active&Friends - Ein Wochenende unter Freunden

www.activeandfriends.de







