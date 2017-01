taz: taz-Kommentar von Ingo Arztüber Trumps Ford-Rettung: ICH bin die Wirtschaft

(ots) - Donald Trump formuliert gerade einen Pakt mit der

US-Autoindustrie, der strategisch brillant ist. Er beinhaltet alles,

was das Managerherz begehrt: kostenlose PR für die eigene Marke,

exklusiven Zugang zu Washington, begeisterte Medien; positive, starke

Emotionen, geringere Kosten und Steuern sowie ein undurchdringliches

Störfeuer gegen Kritiker.



Was eigentlich passiert ist: Donald Trump tut, was Politiker tun.

Er reklamiert positive Meldungen aus der Wirtschaft für sich. Ford

hat angekündigt, nun doch nicht 1,6 Milliarden Dollar in eine neue

Fabrik in Mexiko zu investieren, sondern mit 700 Millionen rund 700

Jobs in der US-Kleinstadt Flat Rock zu schaffen. Trump hatte zuvor

die Manager von Konkurrent GM persönlich und per Twitter unter Druck

gesetzt. Wörtliches Twitter-Zitat: "Make in U.S.A. or pay big border

tax!", übersetzt ungefähr: "Baut in den USA oder zahlt mächtig

Einfuhrzölle."



Zumindest Ford kuschte. Scheinbar. Eigentlich steckt eine Allianz

dahinter. Trump bietet eine Verkaufsplattform namens Patriotismus.

Jede Firma, die künftig in den USA investiert, wird Teil der

trumpschen PR-Maschine und darf sich rühmen, etwas fürs Land getan zu

haben. Trump sekundiert kostenlos und bekommt seinen persönlichen

Erfolg: Schaut her, ICH bringe euch Jobs.



Wahrscheinlich hätte Ford ohnehin in den USA investiert. Die neue

Fabrik sollte den Ford Focus produzieren, und der verkauft sich

momentan immer schlechter. Aber egal. Alle reden wieder über Trump,

niemand über die Strukturen, die er gerade etabliert:âEUR¯Seine

angekündigten Steuersenkungen wird er mit Schulden und weniger

Ausgaben für Bildung, Soziales und Gesundheit finanzieren. In seinem

Kabinett sitzen Banker und Industriebosse, die keinen Sinn für einen

sozialen Umbau des Landes haben. Trump führt die USA auf einen

kalten, neoliberalen Kurs - überdeckt von seinem Ichgetöse.









