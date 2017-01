Kaspersky Security Bulletin 2016/2017 als kostenfreies E-Book verfügbar

(ots) - Das Kaspersky Security Bulletin 2016/20117

steht unter https://kas.pr/ksb16_17 als kostenfreies E-Book zur

Verfügung. Das Security Bulletin liefert die Jahresanalysen für das

Jahr 2016 sowie die Cybersicherheitsprognosen von Kaspersky Lab für

das Jahr 2017.



Das Kaspersky Security Bulletin bietet einen Einblick in die Welt

der Cybersicherheitsforschung. Neben Texten, Bildern und Infografiken

finden sich darin auch passende Videos und Verlinkungen zu den

prägenden Cybersicherheitsgeschichten des vergangenen Jahres.



2016 war das Jahr der Ransomware



Ransomware richtet sich sowohl gegen Heimanwender als auch

Unternehmen und Organisationen. Die Angriffsrate ist hoch: so gab es

im Oktober 2016 weltweit alle 40 Sekunden einen

Cybererpressungsangriff auf ein Unternehmen und alle zehn Sekunden

auf einen Heimanwender.



Attacken auf Finanzdaten gegen mobile Nutzer



Nicht nur Ransomware prägte das Jahr 2016. Generell

identifizierten die Experten von Kaspersky Lab einen Anstieg von

Schadprogrammen [1] - mit derzeit 323.000 täglich neu entdeckten

Schädlingen. Hinzu kommt, dass sensible Finanzdaten verstärkt mobil

attackiert werden. 36 Prozent der Online-Banking-Attacken weltweit

greifen mittlerweile Android-Geräte an, im Jahr 2015 waren es noch

acht Prozent. Darüber hinaus gab es im Jahr 2016 einen Anstieg bei

Malware und Angriffsmethoden, die es auf Geldautomaten abgesehen

haben.



Mehr Rätsel über Angriffsakteure im Jahr 2017



Das Jahr 2017 wird von Cybersabotage, mobiler Spionage sowie einem

zunehmend unsicherer werdenden Internet der Dinge geprägt sein -

davon gehen die Sicherheitsexperten von Kaspersky Lab [2] aus.

Außerdem wird es zunehmend schwierig werden, die Herkunft von

Cyberangriffen zu bestimmen. Denn bisher genutzte Indikatoren sind

mittlerweile nicht mehr aussagekräftig. Darüber hinaus wird die



Cyberwelt im kommenden Jahr Zuschreibungen von Attacken unter

falscher Flagge sehen sowie die Fortsetzung eines einsetzenden

Informationskrieges - also Veröffentlichungen über gehackte

Informationen für aggressive Zwecke.



[1] http://ots.de/jT7Vs

[2] http://ots.de/S3ulH







