dpa beteiligt sich an Faktencheck-Netzwerk First Draft Coalition (FOTO)

(ots) -

dpa, die Deutsche Presse-Agentur, ist neuer Partner der

internationalen Initiative First Draft Coalition. Der Verbund mit

anderen Medien, Technologieunternehmen und Organisationen will sich

gegenseitig bei Recherche und Verifikation vor allem in den sozialen

Medien und Netzwerken unterstützen. Neben aktuellen Themen und

Fallstudien sind den Partnern Fortbildung, Ressourcen und

Recherchewerkzeuge ein wichtiges gemeinsames Anliegen.



"Verlässliche Nachrichten sind seit jeher der Kern der

Nachrichtenagentur dpa. Deswegen unterstützen wir das Bündnis First

Draft Coalition", sagte Roland Freund, Stellvertreter des

dpa-Chefredakteurs. Das Netzwerk sei ein wichtiger Baustein im

Einsatz für verifizierte Informationen und gegen Fake News, Gerüchte

und Propaganda. "Von der Kooperation vieler internationaler Partner

profitieren alle, die für Fakten, journalistische Recherche und

überprüfte Informationen stehen."



dpa ist einer von etwa 40 neuen Partnern der First Draft

Coalition. Neu sind auch die Associated Press, Reuters, AFP und

Bloomberg, die BBC, NBC, und ABC News, der Guardian, der Trinity

Mirror und Zeit online. Mit dabei sind zudem unter anderem Aljazeera,

Amnesty International, Twitter, Google, Facebook und die Washington

Post. All diese Organisationen wollen in einem virtuellen Newsroom im

Netz auftauchende Geschichten verifizieren oder falsifizieren. Das

Rechercheergebnis wird den Partnern zur Verfügung gestellt und soll

dann auch mit der Öffentlichkeit geteilt werden.



Mehr zu First Draft, allen Mitgliedern und dem Aktionsplan für

2017 gibt es hier: https://firstdraftnews.com/







Pressekontakt:

dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH

Chris Melzer

Leiter Unternehmenskommunikation

Telefon: +49 30 2852 31103

E-Mail: melzer.chris(at)dpa.com



Original-Content von: dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH, übermittelt durch news aktuell





Dies ist eine Pressemitteilung von

dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH 86475106.jpg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 04.01.2017 - 17:55

Sprache: Deutsch

News-ID 1441324

Anzahl Zeichen: 2135

Kontakt-Informationen:

Firma: dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH 86475106.jpg

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 66 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung