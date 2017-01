Mitteldeutsche Zeitung: zu Winterkorn und Betriebsrente

(ots) - Es wäre ein Gebot sozialer Hygiene, zumindest einen

Großteil des Geldes gemeinnützigen Zwecken zukommen zu lassen.

Offenbar fehlt es Winterkorn aber an der charakterlichen

Ausstattung. Dass ein solcher Mann die Geschicke des größten

deutschen Konzerns leiteten durfte, ist gruselig genug. Auch der

Umstand, dass der Aufsichtsrat die Zahlungen an Winterkorn in dessen

Arbeitsvertrag festlegte, macht schaudern. Am schlimmsten aber

erscheint das irritationslose Weiter so und der herablassende Umgang

mit der Öffentlichkeit den Kunden.







