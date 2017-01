Carl Data Solutions und Microsoft veröffentlichen gemeinsam Fallstudie zum maschinellen Lernen



4. Januar 2017 - Vancouver, British Columbia - Carl Data Solutions Inc. (CSE:CRL, CSE:CRL.CN, FWB:7C5, OTC:CDTAF) (Carl oder das Unternehmen), ein Entwickler von BDaaS-Lösungen (Big-Data-as-a-Service) für Datenintegration, Unternehmensdaten und IIoT-Anwendungen (Industrial Internet of Things), freut sich bekannt zu geben, dass die Datenexperten des Unternehmens gemeinsam mit dem Software- und Geschäftspartner Microsoft eine Fallstudie veröffentlicht haben.



Die Studie Regulating Sensor Error in Wastewater Management Systems with Machine Learning beschäftigt sich mit der Fehlererkennung bei Wassersensoren mithilfe der firmeneigenen Anwendung FlowWorks. Die Erkennung von Sensordefekten ist ein ganz wesentlicher Aspekt, nachdem immer mehr Branchen für ihre Unternehmensdaten das IIoT verwenden und Unternehmen auf diese Weise jeden Monat Tausende von Dollar einsparen können.



Nachdem sich im IIoT-Bereich eine Entwicklung weg von der reinen Datensammlung hin zu intelligenten Prognosedaten vollzieht, wird die Erkennung von Sensordefekten immer wichtiger. Früher hatten technische Berater die Aufgabe, manuell sämtliche Sensordaten zu durchforsten und jene Werte zu ändern, von denen sie glaubten, dass sie von einem defekten Sensor generiert worden waren.



Microsoft stellte sich als Partner zur Verfügung und unterstützte das Unternehmen bei der Entwicklung eines Fehlererkennungsmodells, das Firmen aus der Wasser- und Abwasserwirtschaft durch personelle Einsparungen im Betrieb hilft, ihre Kosten zu senken. Diese Fallstudie ist wichtig, um das Augenmerk auf die Anwendungsmöglichkeiten von maschinellem Lernen in der Abwasserbehandlung zu lenken und auf die vielen Anwendungsbereiche im vertikalen IIoT-Markt hinzuweisen, in denen eine Verarbeitung von Sensordaten unerlässlich ist.





Auf einer von Microsoft in Redmond (WA) abgehaltenen Hackfest-Veranstaltung für Programmierer wurden drei erfolgreiche Modelle für die FlowWorks-Anwendung entwickelt.



Piotr Stepinski, CTO von Carl Data Solutions und einer der Co-Autoren der Fallstudie, erklärte: Unsere Datenexperten haben es sehr genossen, ihr Know-how mit den Entwicklern von Microsoft im Rahmen der Hackfest-Veranstaltung zu teilen. Diese Fallstudie beweist den hohen Nutzen von FlowWorks bei der Reduzierung von Fehlern durch ungenaue Sensormesswerte bei der Überwachung der Infrastruktur im Wasser- und Abwasserbereich, wodurch Kommunen und Versorger Kosten sparen.



Greg Johnston, CEO von Carl Data Solutions, fügte hinzu: Wir sind sehr stolz darauf, diese Fallstudie gemeinsam mit Microsoft veröffentlichen zu können. Unser Team wird auch weiterhin die innovativsten Lösungen in diesem Bereich entwickeln und auf den Markt bringen. Wir sind zuversichtlich, dass wir damit die Kundenbasis unseres Unternehmens vergrößern und unsere Anwendungen in neuen vertikalen Märkten einführen können.



Hier finden Sie den Blog-Eintrag zur Studie Regulating Sensor Error in Wastewater Management Systems with Machine Learning: https://www.microsoft.com/developerblog/real-life-code/2016/12/15/Carl-Data.html



