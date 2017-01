Südwest Presse: Kommentar zu sicheren Herkunftsstaaten

(ots) - Die Liste der sicheren Herkunftsländer soll wieder

einmal erweitert werden. Das findet nun auch Baden-Württembergs

Ministerpräsident. Tunesien, Marokko und Algerien will er "sicher"

stempeln. Man kann dazu stehen, wie man will. Der Zeitpunkt aber, zu

dem Winfried Kretschmann sich nach langem Überlegen festlegt, ist

ärgerlich. Auch künftig werden Asylansprüche einzeln geprüft, egal

woher der Antragsteller stammt. Die sicheren Herkunftsstaaten sind

daher Signalpolitik. Nach außen heißt es: "Bleibt weg! Bei uns hat

nur Bleiberecht, wer politisch verfolgt wird oder vor Krieg flieht."

Ob der Ruf im Maghreb gehört wird, weiß niemand. Fatal aber ist das

Signal nach innen: Es soll suggerieren, man tue endlich etwas gegen

Männer, die in Deutschland Anschläge begehen und Frauen begrapschen.

Dafür aber ist eine Asylrechts-Änderung ungeeignet. Der Attentäter

Amri etwa hätte auch nach geltendem Recht niemals Asyl bekommen. Und

dass man ihn nicht abschob, lag daran, dass sein Land ihn nicht

zurücknahm. Diese Probleme aber sind schwieriger zu beheben, als

einfach drei Länder für sicher zu erklären.







