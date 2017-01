Das Webportal Radio-247.de informiert mit News, Infos und Tipps zum Thema Radio!

(firmenpresse) - Radios zählen seit Langem zu den besonders beliebten Technik-Geräten der Deutschen.



Die Webseite Radio-247.de informiert seit dem Jahr 2008 mit News, Infos, Tipps rund um das Thema Radio!



Die Homepage Radio-247.de bietet für alle Besucher neben den News, Infos und Tipps auch themenbezogene Links und ein themenbezogenes Lexikon.



Nach einer unkomplizierten Anmeldung können sich die Mitglieder ein persönliches Layout (Design, Anzahl der Artikel und einiges mehr) der Seite einstellen und sich dann auch aktiv in die inhaltliche Gestaltung einbringen: Sie können u.a. eigene Beiträge übermitteln sowie News und Infos kommentieren.



In den Folgejahren wurde das Portal Radio-247.de bei diversen Relaunches auch um ein Forum, eine Foto-Galerie und zuletzt auch um ein thematisches Videos-Verzeichnis erweitert.



Im Forum können sich registrierte Mitglieder zu aktuell interessierenden Fragen und Problemen rund um Radio austauschen.



Ein kostenloser Kleinanzeigenmarkt mit vielen Rubriken soll auch noh eingerichtet werden.



Auch bewährte kostenlose Online-Games können auf dem Portal unkompliziert gespielt werden.



Die Seiten-Tops zeigen die meistgelesenen News sowie auch die am besten bewerteten News und Links usw..



Eine Volltextsuche ermöglicht gezieltes Suchen nach Worten und auch nach Suchphrasen.



Weiterführende und vertiefende Literatur:



- Günter F. Abele: Historische Radios. Eine Chronik in Wort und Bild. 5 Bde., Füsslin, Stuttgart 1996-1999, ISBN 3-9803451-4-9



- Hans-Jürgen Krug: Radio, 1. Auflage, UTB Stuttgart 2010, ISBN 978-3-8252-3333-4



- Martin Gerhard Wegener: Moderne Rundfunk-Empfangstechnik. Franzis, München 1985, ISBN 3-7723-7911-7





Weiterführende und vertiefende Videos:



- ERF Plus - Gutes hören | Ein Radiosender von ERF Medien



- Telefunken VE301 W Volksempfänger - Radiotechnik einer dunklen Epoche



- Raspberry Pi als Radiosender in nur 3 Minuten (PiFM)



