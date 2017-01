Die Hochzeitssängerin Steffi Mira auf der Hochzeitsmesse Ewig Dein.

Wenn 2017 der große Tag bevorsteht und Ihre Hochzeit geplant ist, sollte ein Besuch der größten Hochzeitsmesse in der Bodensee Region unbedingt mit auf dem Plan stehen.

Sängerin Steffi Mira

(firmenpresse) - Der Hochzeitstag gilt im Volksmund bekanntlich als der schönste Tag des Lebens. Entsprechend intensiv sind die Planungen und Vorbereitungen dazu, die meistens schon viele Monate vor dem Termin anfangen. Zum Glück für Brautleute und Planungsbeauftragte gibt es die Hochzeitsmesse "Ewig Dein", welche die ganze Anforderungs- und Angebotspalette rund ums Heiraten abbildet und so die Auswahlentscheidung unterstützt. Zum großen Anlass gehört auch eine bewährte und vielseitige Hochzeitssängerin wie Steffi Mira, die wir nachstehend porträtieren.



Eine Hochzeit ist ein Gesellschaftsanlass erster Güte, an dem die Menschen zusammenkommen, um mit dem Brautpaar zu feiern. Die Hochzeitsmesse "Ewig Dein" gibt einen guten Überblick über die vielfältigen Aspekte und Möglichkeiten der Feier. Die Hochzeitssängerin Steffi Mira tritt länderübergreifend im gesamten Bodensee-Raum auf und hat schon viele Feiern mitgestaltet und bereichert. Die Gäste an einer Hochzeit sollen ja nicht nur kulinarisch verwöhnt werden, zur guten Stimmung gehören schon seit jeher auch passende Musik und Lieder.



Die Hochzeitssängerin Steffi Mira kann viel zum Gelingen eines Heiratsanlasses beitragen, und sie wird Ihr umfangreiches Repertoire nach Wunsch einsetzen. So gilt es etwa zu berücksichtigen, woher die verschiedenen Verwandten, Bekannten und Freunde stammen. Dabei kann nicht nur die Geographie eine Rolle spielen, auch das berufliche und kulturelle Umfeld kann Einfluss auf die Auswahl von Musik und Gesang haben. Es gilt auch zu beachten, ob es sich um ein altersmäßig gemischtes Publikum handelt und ob die Hochzeit eher traditionell oder modern geprägt ist.



Wie auch immer, die Hochzeitssängerin Steffi Mira verfügt über eine große Palette an Liedern in deutscher und englischer Sprache, welche sie abgestimmt auf den jeweiligen Anlass interpretieren kann. Dazu gehören sowohl ältere wie auch moderne Klassiker, die natürlich von der Liebe handeln und das Leben zu zweit preisen. Ein Mega Hit wie "Dir gehört mein Herz" wird vielen Hochzeitsgästen bekannt vorkommen und auch an eigene Lebens- und Liebeserfahrungen erinnern. Die Brücke zum Brautpaar ist damit schnell geschlagen.





Zusammen mit ihrem Pianisten hat die Hochzeitssängerin Steffi Mira im Rahmen der Hochzeitsmesse "Ewig Dein" einen eigenen Stand. Sie wird dort den Besuchern der Hochzeitsmesse Kostproben ihres gesanglichen Könnens geben und die künftigen Brautleute haben auch gleich Gelegenheit, eine Liedauswahl zu treffen und einen Termin zu vereinbaren. In der Regel werden an einem Anlass 2 - 3 Hochzeitslieder vorgetragen, dazu können weitere Lieder mit Piano- oder Band-Begleitung zu einem Apéro Empfang vereinbart werden.



Erfahrungsgemäß sind die Wirkung und bleibende Erinnerung an den Auftritt der Hochzeitssängerin bei den Brautleuten und der ganzen Hochzeitsgesellschaft sehr hoch, und werden noch nach Jahren mit dem Anlass in Verbindung gebracht. Einfach unvergesslich eben. Einiges, aber längst nicht alles, was an der Hochzeitsmesse gezeigt wird, dürfte deshalb bei Hochzeitsgästen einen derartig nachhaltigen Eindruck hinterlassen wie der professionelle Auftritt der Sängerin Steffi Mira.









Wer den schönsten Tag seines Lebens nicht nur einzigartig sondern unvergesslich machen möchte, ist bei der Hochzeitssängerin Steffi-Mira genau richtig. Doch nicht nur für Hochzeiten, auch für Taufen und andere wegweisende Anlässe verschönert die Sängerin das jeweilige Event, durch Ihre emphatische Art und ihrer professionellen Arbeit.



