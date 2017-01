Schwäbische Zeitung: Das Zauberwort der CSU - Leitartikel zu CSU-Klausurtagung

(ots) - Keine Frage, Thomas de Maizière hat Horst

Seehofer die Schau gestohlen, als er unmittelbar vor der CSU-Klausur

in Seeon sein Sicherheitspaket vorstellte, das ebenso gut von der CSU

ersonnen sein könnte. Jetzt kann Horst Seehofer nicht, wie gewohnt

und geplant, seine Partei als Taktgeber für Berlin in Sachen

Sicherheit präsentieren. Vor allem aber kann er sie kaum gegen die

CDU positionieren - gäbe es nicht das Zauberwort Obergrenze.



Wie beim alljährlichen "Diner vor One" ist auf die traditionelle

Grenzziehung der CSU zur Kanzlerin hin Verlass. Der Kreuther Geist

hat es bis Seeon geschafft, das ist schon einmal sicher. Nicht sicher

aber kann sich CDU-Chefin Merkel sein, wie tief die CSU die Gräben

weiter aushebt.



Nach dem Rückgang der Flüchtlingszahlen sah es in den letzten

Monaten des alten Jahres so aus, als könnte der Dauerstreit der

beiden Schwesterparteien etwas beigelegt werden. Doch jetzt fühlen

sich all jene bei den Christsozialen, die von der Flüchtlingspolitik

der Kanzlerin nicht viel halten - und das sind nicht wenige - durch

den Anschlag in Berlin bestätigt. Seehofers Forderung nach der

Obergrenze für Flüchtlinge, die Angela Merkel immer wieder

kategorisch ablehnt, steht jetzt auch im Antrag der CSU-Landesgruppe.

Deren Chefin Gerda Hasselfeldt hatte sich lange dagegen gesperrt.



Die Gräben in der Union trennen längst nicht mehr nur CSU und CDU.

Das zeigte sich auf dem CDU-Bundesparteitag, als die Basis mit

Mehrheit gegen den Willen der Parteispitze die Abschaffung des

Doppelpasses forderte. Einigkeit besteht in der Union aber darin,

jetzt erst einmal SPD und Grüne anzutreiben, endlich die

Maghreb-Länder als sichere Herkunftsstaaten einzustufen.



Die Sicherheitsarchitektur wird neu überdacht. Das Wort

"Obergrenze" aber wird wohl im CSU-Zauberkasten bleiben, im

sogenannten Bayernplan, dem CSU-eigenen Programm zur Bundestagswahl.



Dort ist es gut aufgehoben, denn hier stehen traditionell gerne

Zauberworte, die in Berlin zum Scheitern verurteilt sind. Bundesweite

Volksentscheide zu EU-Fragen gehören dazu.







