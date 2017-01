New Media & Software

IT & Hardware & Software & TK

Cinkciarz wurde zum weltweit besten Vorhersager des Wechselkurspaars USD/PLN ernannt

(ots) -



Bloombergs Ranking für das vierte Quartal 2016 platziert Cinkciarz

auf dem ersten Platz für die Vorhersage des Währungspaars USD/PLN.

Der Finanzanalyst für die Währungskursmarktführer landete auch auf

Platz drei für die Übersichtsrangliste für lateinamerikanische

Währungen.



Die Vorhersagen für das Wechselkurspaar US-Dollar und polnischer

Zloty (https://cinkciarz.pl/eng/about-us/press-room/press-release/cin

kciarz-pl-is-ranked-world-s-best-forecaster-of-the-american-dollar),

dass von Cinkciarz erstellt wurde, wurde beim beliebten Bloomberg

Rank auf den ersten Platz gesetzt. Die Vorhersagen der Analysten des

Wechselkursunternehmens stachen unter den Vorhersagen weltweit

hervor. Das Unternehmen überflügelte so angesehene Marken wie Wells

Fargo und Raiffeisen.



(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/453681/cinkciarz_logo.jpg )



Im vierten Quartal 2016 wurde der Dollar mit 0,40 PLN gegenüber

dem Zloty teurer. "Dies wurde verursacht durch den allgemeinen

Anstieg des Werts der amerikanischen Währung auf dem weltweiten

Markt. Nach der US-Wahl wies der Dollar Rekordgewinne auf. Der Sieg

von Donald Trump und der Erhalt der Mehrheiten der Republikaner im

Senat und im Repräsentantenhaus machten die wirtschaftlichen Pläne

des designierten Präsidenten plausibel", erklärte Marcin Lipka,

Senior Analyst bei Cinkciarz.



Auf dem oben erwähnten aufbauend, begannen Investoren graduell die

Möglichkeit von Steuererleichterungen für Unternehmen und Haushalte,

die Verringerung von Richtlinien für Unternehmen und den öffentlichen

Investitionen in die Infrastruktur zu berechnen. Diese Initiativen in

Bewegung zu setzen erhöht einerseits die Chancen für ein zukünftig

schnelleres wirtschaftliches Wachstum, aber erzeugt andererseits auch

das Risiko für eine wirtschaftliche Überhitzung.



Genaue Vorhersagen für den Dollar und den Zloty haben Cinkciarz



nicht allein einen Platz auf dem Podium gesichert. Der erste Platz

ging auch an die Währungsexperten des Unternehmens für die

Vorhersagen des Wechselkurspaares Euro und ukrainischer Hryvna.

Darüber hinaus platzierte sich das Unternehmen auf Platz zwei für die

Vorhersage der folgenden Wechselkurspaare: US-Dollar und chilenischer

Peso sowie US-Dollar und peruanischer Sol.



Das Online-Wechselkursunternehmen erhielt auch den dritten Platz

für die Vorhersagen des Wechselkurspaars US-Dollars und koreanischer

Won sowie die Übersichtsrangliste der lateinamerikanischen Währungen.



Cinkciarz ist ein führendes Unternehmen für den Geldwechsel und

eines der sich am schnellsten entwickelnden Fintechs in Europa. Das

Unternehmen nutzt seine proprietäre Technologie zusammen mit Systemen

der künstlichen Intelligenz, um umfassende Dienste für elektronische

Geldüberweisungen anzubieten.







Pressekontakt:

Kalina Stawiarz

Marketing & PR Manager

k.stawiarz(at)cinkciarz.pl

+48-726-666-644



Original-Content von: Cinkciarz.pl, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Cinkciarz.pl

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 04.01.2017 - 21:09

Sprache: Deutsch

News-ID 1441351

Anzahl Zeichen: 3336

Kontakt-Informationen:

Firma: Cinkciarz.pl

Stadt: London





Diese Pressemitteilung wurde bisher 75 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung