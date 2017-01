BHKW-Jahreskongress 2017

Die 15. Auflage des BHKW-Jahreskongressesüber Kraft-Wärme-Kopplung und Blockheizkraftwerke findet am 4./5. April 2017 in Kassel statt. Eine eigene Internetseite berichtet über das BHKW-Event.

(PresseBox) - Am 4./5. April 2017 findet die 15. Auflage der BHKW-Jahreskonferenz ?BHKW 2017 ? Innovative Technologien und neue Rahmenbedingungen?(http://www.bhkw2017.de) statt. Nachdem der BHKW-Branchentreff in den letzten beiden Jahren im Dresdner Kongresszentrum seine Tore öffnete, wird die ?BHKW 2017? im Jahr der Documenta in Kassel stattfinden.

14 Referentinnen und Referenten berichten praxisnah über innovative Technologien, beispielhafte BHKW-Projekte, neue gesetzliche Rahmenbedingungen sowie die Rolle der Kraft-Wärme-Kopplung im Rahmen der Energiewende.

Immer stärker rücken neben den gesetzlichen Vorgaben die technischen und administrativen Voraussetzungen für einen flexibleren BHKW-Einsatz und eine Direktvermarktung des KWK-Stroms in den Fokus. Auch die Anforderungen für die Emissionsminderung gewinnen mit der neuen TA Luft an Bedeutung. Weiter von zentraler Wichtigkeit ist der optimierte BHKW-Betrieb.

Die Jahreskonferenz 2017 findet im außergewöhnlichen Festsaal Palazzo des Kongresshotels LaStrada in Kassel statt. Die Aussteller werden sich teilweise in dem mehr als 1.000 Quadratmeter großen Festsaal im Stil eines Theaters präsentieren. Teilweise werden die Aussteller auch im großen Foyer vorhanden sein. Dort finden die Kaffeepausen und der traditionelle Abendimbiss statt.

Die BHKW-Jahreskonferenz hat sich inzwischen zu einem BHKW-Branchentreff mit mehr als 220 Teilnehmerinnen und Teilnehmer etabliert. Für die ?BHKW 2017? werden rund 25 Aussteller und mehr als 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet.



Seit 1999 informiert die BHKW-Infozentrum GbR (https://www.bhkw-infozentrum.de) auf zahlreichen Webseiten sowie in Fachzeitschriften über neue Technologien im Bereich alternativer und regenerativer Energieerzeugung mittels Blockheizkraftwerken (BHKW). Außerdem werden die Veränderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen für BHKW-Anlagen und Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) erläutert.

Seit dem 15. Oktober 2015 ist das neu gestaltete BHKW-Infozentrum online.



Ab Sommer 2017 wird eine BHKW-Datenbank mit komfortabler Suchfunktion auf der Seite BHKW-Beispiele.de (http://www.bhkw-beispiele.de) online sein.

Außerdem können Interessierte in dem BHKW-Kenndaten-Tool 2015 (http://www.bhkw-kenndaten.de) aus einer Datenbank von mehr als 1.300 KWK-Modulen die technischen Daten sowie die Investitionskosten der jeweils interessanten Leistungsgröße heraus suchen.

Nahezu wöchentlich werden über den derzeit größten internetbasierten BHKW-Newsletter mehr als 11.000 Abonnenten kostenlos informiert (www.bhkw-infozentrum.de/service/newsletter.html).

Im Socialmedia-Bereich posten die Fachleute des BHKW-Infozentrums aktuelle Meldungen auf Facebook (www.facebook.com/bhkw.infozentrum), auf Twitter (www.twitter.com/bhkwinfozentrum) sowie in der XING-Gruppe "Blockheizkraftwerke - Energieversorgung der Zukunft"´(https://www.xing.com/net/blockheizkraftwerke/).





