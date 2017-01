Raus aus dem grauen Deutschland, ab in den sonnigen Kenia Urlaub!

(firmenpresse) - Deutschland präsentiert sich derzeit grau in grau, da kann auch die Vorfreude auf Weihnachten nur kurzzeitig die Stimmung heben. Länger dürfte dies mit der Aussicht auf einen sonnigen Kenia Urlaub gelingen. Das Land in Ostafrika bietet ganzjährig ein tropisch-warmes Klima, angenehme Wassertemperaturen und kleine liebenswerte Hotels, die oftmals direkt am Strand erbaut wurden. Wie ein solches Urlaubshotel aussieht, zeigt die Seite kenia-urlaub.de. Unter anderem stellt sich hier das „Papillon Lagoon Reef“ am wunderschönen Diani Beach vor.



Relaxen oder Aktivsein? Beides ist möglich!



Die im typisch afrikanischen Stil erbaute Ferienanlage verfügt über insgesamt 150 Zimmer, die sich auf mehrere 1- und 2-stöckige Zimmertrakte verteilen. Jene wiederum liegen in einem großen, grünen Garten mit altem Baumbestand, darunter ein etwa 500 Jahre alter Baobab Baum. Ein weiteres Highlight ist der Swimmingpool mit Liegewiese und Swim-up Bar, der über einige Treppen erreichbar ist. Wer die Stufen weiter hinabsteigt, gelangt an den feinsandigen Strand, vor dem sich türkisblaues Wasser erstreckt. Am Pool stehen Sonnenliegen und Badetücher kostenlos zur Verfügung. Sportlich Ambitionierte können sich ohne zusätzliche Gebühren beim Tennis, Badminton, Beachvolleyball, Tischtennis, Boccia, Billard und Aerobic austoben. Am Tag sorgt ein Animationsteam für Kurzweil, abends trifft man sich in der Beachbar zu Folklore-Shows, Live-Musik und zum Tanzen.



Familienfreundliches 4-Sterne-Strandhotel mit All Inclusive-Verpflegung



Das „Papillon Lagoon“ ist hervorragend für Familien mit Kindern geeignet. Die geräumigen Familienzimmer bieten bis zu 4 Personen Platz. Die All Inclusive-Verpflegung, der Kinderpool, ein Spielplatz und ein Babysitter-Service runden den Familienurlaub ab.





Schwerpunkt der Tätigkeit des Teams um Sören Reh ist die Zusammenstellung von abwechslungsreichen Afrikareisen, die nach den individuellen Wünschen des Kunden gestaltet werden. Seit mehr als 25 Jahren brechen die Mitarbeiter regelmäßig nach Kenia auf, um die von ihnen angebotenen Offerten selbst zu testen.

kenia-urlaub.de

