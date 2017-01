Weser-Kurier:Über Intergration schreibt Kathrin Aldenhoff im "Weser-Kurier" (Bremen) vom 5. Januar 2017:

(ots) - Vier Jahre. Solange hat es gedauert, bis die junge

Syrerin Ghazal Chami in Bremen angekommen ist. Solange hat sie

gebraucht, um sich die fremde Sprache anzueignen und sie für ihre

beruflichen Ziele nutzen zu können. Es hat gedauert, die neue Kultur

kennenzulernen, Freunde zu finden und das System dieses Landes so zu

verstehen, dass sie hier zurechtkommt. Vor allem, weil sie anfangs

gar nicht davon ausging, länger in Deutschland zu bleiben. Wie viele

andere Geflüchtete dachte sie, der Krieg in ihrer Heimat wäre bald

vorbei, und sie könnte zurückkehren.



Integration ist eine große Aufgabe für beide Seiten. Eine Aufgabe,

die nicht schnell abzuhaken ist, und eine, die in der Vergangenheit

nicht immer gemeistert wurde. In Deutschland leben zu viele, die sich

nicht als Teil der Gesellschaft sehen; nicht nur, aber auch weil die

Deutschen es vor vielen Jahren verpasst haben, sie als ihre Mitbürger

anzusehen. Dieser Fehler darf sich nicht wiederholen. Die Zahl der

Geflüchteten, die in Deutschland ankommen, geht zwar zurück. Aber die

Integrationsarbeit beginnt gerade. Erst in den kommenden Jahren wird

sich zeigen, wie gut wir darin sind, Menschen aufzunehmen.







