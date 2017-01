Kölner Stadt-Anzeiger: Berliner Attentäter Amri kündigte laut NRW-Fahndern mehrfach Anschläge an - Netzwerk bot "Full-Service-Paket" für Islamisten

(ots) - Der Attentäter Anis Amri, der auf einem Berliner

Weihnachtsmarkt zwölf Menschen tötete, hat NRW-Ermittlern zufolge

mehrfach Anschläge angekündigt. So erhielt das Landeskriminalamt

Düsseldorf nach Informationen des "Kölner Stadt-Anzeiger"

(Donnerstag-Ausgabe) im Frühjahr 2016 Berichte darüber, dass der

24-Jährige andere Personen auffordere, mit ihm gemeinsam Attentate in

Deutschland zu begehen. Im Internet soll Amri nach Anleitungen zum

Bombenbau gesucht haben. Außerdem wolle er sich "großkalibrige

Schnellfeuergewehre" beschaffen, notierten die Fahnder. Im Juli 2016

berichtet ein Undercover-Agent dem LKA Düsseldorf, Amri habe damit

geprahlt, ein Blutbad anzurichten. Erneut habe er "mehrfach davon

gesprochen, Anschläge zu begehen".



Das Islamisten-Netzwerk um den Prediger Abu Walaa, indem sich auch

Amri bewegt haben soll, bot laut Insidern ein "Full-Service-Paket"

für die selbst ernannten Gotteskrieger an. Sie erhielten gefälschte

Ausweise, Kontaktnummern von Schleusern und Hinweise zu als

Taxifahrer getarnten Verbündeten sowie zu Unterschlupfmöglichkeiten

an der türkisch-syrischen Grenze. Auch ein "IS-Bürge", ohne den man

bei der Terrororganisation nicht anheuern kann, werde

Ausreisewilligen vermittelt, heißt es in Unterlagen, die der Zeitung

vorliegen. Für die Reisen sei auch Geld zur Verfügung gestellt

worden, das vom NRW-Netzwerk durch Einbrüche sowie Betrügereien mit

Handy- oder iPad-Verträgen sowie aus Spenden generiert worden sei.







