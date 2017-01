Saarbrücker Zeitung: Rücktritt für Grünen-Chefin Peter kein Thema

(ots) - Trotz der heftigen Kritik an ihren Äußerungen

zum Polizeieinsatz an Silvester in Köln und den teils massiven

persönlichen Angriffen hat Grünen-Chefin Simone Peter nicht an

Rücktritt gedacht. Auf eine entsprechende Frage sagte Peter der

"Saarbrücker Zeitung" (Donnerstag): "Nein, sicher nicht."



Peter forderte ihre Partei auf, in der Sicherheitspolitik weiter

differenziert zu argumentieren. "Auch wenn das immer schwieriger

wird." Die Grünen hätten stets betont, "dass wir eine gut

ausgestattete Polizei in der Fläche brauchen. Wir wollen aber auch

Bürger- und Menschenrechte gewahrt sehen." Viele ihrer Parteifreunde

seien mit ihr der Auffassung, "dass auch eine Diskussion über

Polizeieinsätze und deren Kriterien in einem Rechtsstaat möglich sein

muss", so die Grüne.







