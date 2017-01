Die Liebe und der Glaube an das Gute zählt

Willkommen zu Hause, Amy ist eine gefühlvolle Familiengeschichte, die alle Facetten eines guten Jugendbuches beinhaltet.

(firmenpresse) - Willkommen zu Hause, Amy ist eine gefühlvolle Familiengeschichte, die alle Facetten eines guten Jugendbuches beinhaltet. Es sind traurige und ergreifende Momente vorhanden, die sogar zu Tränen rühren. Es gibt Spannungen und unerwartete Wendungen, die den Leser geradezu fesseln die Geschichte weiterzulesen. Es berühren einen die Schicksale der einzelnen Personen, wie der Tod eines geliebten Menschen oder eine schwere Krankheit. Dem gegenüber stehen die Charaktere, die Hoffnung und Zuversicht schenken.



Amy zeigt eindrucksvoll, dass man sich von Schicksalsschlägen nicht unterkriegen lassen darf und immer wieder nach vorne schauen muss. Die Botschaft des Buches ist vor allem eins, dass im Leben vor allem die Liebe und der Glaube an das Gute zählt, egal was war und was ist. Man darf nie aufgeben. Glaubt man an sich, gibt es immer eine Gelegenheit, alles ins Bessere umzuwandeln. Wie der Spruch schon sagt: Der Glaube versetzt Berge. Und das ist in der heutigen Zeit sehr Wichtiges.



„Willkommen zu Hause, Amy“ wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.



Über den Lesekreis:

Der Lesekreis „Lesefuchs“ ist ein guter alter, traditioneller Lesekreis.

Er wurde 1998 in Esch an der Alzette / Luxemburg gegründet.

Seit 2001 gibt es einen zweiten Lesekreis in Kärnten / Österreich. Eltern und Kinder lesen zusammen aktuelle Kinderbücher, die dann gemeinsam im Lesekreis besprochen werden.

Seit 2012 vergeben die Teilnehmer in unregelmäßigen Abständen den ‚Daisy Book Award‘ an Autoren und Verlage für gute Kinderbücher, die in den Treffen des Lesekreises von Jung und Alt gerne gelesen wurden. Dabei kommen die Kinder zu Wort, die die Jury mit den Eltern bilden.



Es ist ein kleinerer Literaturpreis. Jedoch eine Auszeichnung, wo der Autor sehr stolz drauf sein kann, da die Konkurrenz unter den Kinder- und Jugendbuchautoren sehr groß ist. Vor allem wenn man bedenkt, dass Kinder dabei mit entscheiden dürfen. Schließlich sind sie es, die die Bücher lesen und denen sie gefallen müssen.





Trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=DIZkTOjnU7g



Buchbeschreibung:

„Willkommen zu Hause, Amy“ ist eine wundervolle Familiengeschichte, die von Zuversicht, Mut, Liebe und dem Glauben an die eigene Kraft handelt.

Amy wurde mit einer Muskelschwäche in den Beinen geboren. Als sie drei Jahre alt war, gab ihre Mutter sie in ein Kinderheim, da sie der Aufgabe, eine behinderte Tochter großzuziehen, nicht gewachsen war.

Im Heim hat Amy aufgrund ihres Handicaps kein leichtes Leben. Sie wird von den Kindern gehänselt und drangsaliert. Ihr einziger Freund ist Mischlingshund Max, der immer an ihrer Seite ist.

Erst nach Jahren erfährt Amy Mitgefühl, denn Mary, eine Freundin der Heimleiterin, holt sie zu sich auf die Farm. Im Pferdestall findet sie den verängstigten Amigo. Schon bald stellt sich heraus, dass auch er das Vertrauen in die Menschen verloren hat.

Können Amy und Amigo einander helfen, ihr Misstrauen abzubauen?

ISBN: 978-3-9904-9854-5 (Paperback)

ISBN: 978-3-9904-9855-2 (Hardcover)



Weitere Bücher der Autorin:

Die Abenteuer des kleinen Finn, ISBN: 978-3-8448-1599-3

Kummers Kindergeschichten, ISBN: 978-3-7386-0100-8

Kummers Kindergeschichten 2, ISBN: 978-3-7392-3824-1

Mein Leben mit MS, ISBN: 978-3-9030-5642-8

Kleine Mutmachgeschichten, ISBN: 978-3-9030-5644-2

Weihnachtsgeschichten … und noch mehr, ISBN: 978-3-7386-4553-8

Geschichten für Groß und Klein, ISBN: 978-3-7347-4942-1

Kummers Ofengerichte, ISBN: 978-1-5232-2552-1

Vegetarischer Genuss - Quer Beet, ISBN: 978-1-5084-8474-5

Kummers Schlemmerkochbuch, ISBN: 978-3-7322-3126-3

Vegetarische Weltreise, ISBN: 978-1-5355-5204-2

Vegetarisch für Jedermann [Kindle Edition]

BEST OF [Kindle Edition]

Schmökerkatalog mit Leseproben Anthologien [Kindle Edition]

Schmökerkatalog mit Leseproben 2 Bunt gemischt [Kindle Edition]

Schmökerkatalog mit Leseproben 3 Kinder- und Jugendbücher [Kindle Edition]

http://brittasbuecher.jimdo.com/



