Uganda beschleunigt Visaerteilung und stärkt die Grenzsicherheit mit dem Gemalto Visa Management System

Amsterdam, 5. Januar 2017 - Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), das weltweit

führende Unternehmen auf dem Gebiet der digitalen Sicherheit, stattet die

Staatsbürgerschafts- und Einwanderungsbehörde Ugandas (Directorate of

Citizenship and Immigration Control, DCIC) mit dem System Coesys Visa Management

aus, das die rasche Ausstellung von Visa und Permits mit biometrischen Daten

direkt bei der Ankunft ermöglicht.



Gemalto unterstützt die neue Lösung mit Integration, Implementierung und Wartung

sowie mit Schulung für die ugandischen Einwanderungsbeamten. Das neue System

ermöglicht es den Behörden, den gesamten Visa-Lebenszyklus von der Beantragung

bis zur Erteilung zu verwalten. Es wird dazu beitragen, dass das Land seine

Ziele erreicht, Reisen zu erleichtern, die nationale Sicherheit zu verbessern

und die Identität der Reisenden gegen Diebstahl zu schützen.



Die schlüsselfertige Lösung umfasst ein komfortables Online-Portal für die

Beantragung von Visa und Permits jederzeit vor Reiseantritt. Berechtigte

Besucher erhalten ihre Electronic Travel Authorization (ETA) per E-Mail. Nach

der Ankunft in Uganda erhalten die Besucher ihr Visum, nachdem die ETA geprüft,

der Pass verifiziert und die biometrischen Daten (Fingerabdrücke) erfasst

wurden, mit deren Hilfe die Reisenden eindeutig den vorgelegten Reisedokumenten

zugeordnet werden können.



Gemaltos Lösung beinhaltet eine Verbindung zu einer integrierten Kontrollliste

aus lokalen und internationalen Quellen und Warnsystemen, um unerwünschte

Personen erkennen und entsprechend agieren zu können. Sie führt weiterhin eine

zentrale Datenbank der Reisenden mit einem automatischen Fingerabdruck-

Identifizierungssystem (AFIS), mit dem Behörden im ganzen Land Fingerabdrücke

austauschen, suchen und zuordnen können.





Das am 1. Juli 2016 gestartete neue Online-Visum-Portal stellt eine bedeutende

Erleichterung für Reisende nach Uganda dar und fördert den wachsenden Geschäfts-

und Tourismussektor des Landes. Im Hinblick auf die zunehmende Migration in

Ostafrika können die ugandischen Behörden sicherstellen, dass Visa nur an

rechtschaffene Antragsteller ausgegeben werden.



"Gemalto konnte uns ein starkes und sicheres System liefern, das auf

internationalen Standards basiert und Ugandas Ziel, für Reiseerleichterungen zu

sorgen, erfüllt", sagte Commissioner Anthony Namara, Projektkoordinator beim

DCIC. "Visa Management von Gemalto bietet eine schnelle und flexible Lösung für

die Herausforderungen, die sich durch eine zahlenmäßig starke regionale

Migration ergeben."



"Dieses neue Projekt setzt Uganda bei leistungsfähigen Einwanderungslösungen in

Ostafrika an die Spitze", sagte Ari Bouzbib, Senior Vice President of Government

Programs bei Gemalto. "Das neue System fügt sich auch in eine regionale

Initiative zur Schaffung eines gemeinsamen Touristenvisums für Uganda, Kenia und

Ruanda ein. Es ermöglicht den ugandischen Behörden, Reisende leicht zu

identifizieren und die nationale Sicherheit zu stärken."





Über Gemalto



Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) ist das weltweit führende Unternehmen auf

dem Gebiet der digitalen Sicherheit mit einem Umsatz von 3,1 Milliarden Euro im

Jahr 2015 und Kunden in über 180 Ländern. In einer zunehmend vernetzten Welt

schaffen wir Vertrauen.



Mit unseren Technologien und Services können Unternehmen und Behörden

Identitäten authentifizieren und Daten schützen, um Sicherheit zu gewährleisten

und Dienste in persönlichen Geräten, vernetzten Objekten und der Cloud zu

ermöglichen.



Gemalto bietet Lösungen am Puls des modernen Lebens, von Zahlungssystem bis zur

Unternehmenssicherheit und dem Internet der Dinge. Wir authentifizieren

Personen, Transaktionen und Objekte, verschlüsseln Daten und bieten neue

Möglichkeiten für Software. Wir ermöglichen unseren Kunden, sichere digitale

Dienste für Milliarden Menschen und Dinge zu liefern.



Unsere mehr als 14.000 Mitarbeiter arbeiten in 118 Niederlassungen, 45

Personalisierungs- und Rechenzentren sowie 27 Forschungs- und

Softwareentwicklungszentren in 49 Ländern.



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.gemalto.com oder folgen Sie uns auf

Twitter unter (at)gemalto.





