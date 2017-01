Neue Website für die Rudolf Schabmüller GmbH und Co. KG von der Agentur brand-kommunikation

Die neue Website der Rudolf Schabmüller GmbH

(firmenpresse) - Die Agentur brand-kommunikation hat erfolgreich ein neues Projekt an den Start gebracht. In Zusammenarbeit mit der Rudolf Schabmüller GmbH und Co. KG entstand im vergangenen Jahr eine neue Website für das Ingolstädter Traditionsunternehmen. Die Internetseite des Elektromotoren-Fachhandels konnte nun noch vor Weihnachten 2016 online gestellt werden.



Die Website erstrahlt in komplett neuem Design. Durch ein Kachelsystem bekommen Kunden das Leistungsspektrum der Rudolf Schabmüller GmbH und Co. KG übersichtlich präsentiert und können jederzeit leicht zwischen den einzelnen Angeboten wechseln.

Die Agentur brand-kommunikation hat außerdem den gesamten redaktionellen Teil der Website übernommen. Alle Text-Inhalte sind Suchmaschinen optimiert und stammen aus der Feder unserer Agentur. Wir garantieren der Rudolf Schabmüller GmbH und Co. KG damit einzigartigen Content auf ihrer neuen Homepage.



Um die Website noch wettbewerbsstärker zu gestalten ist sie im Responsive Design konzipiert und passt sich jedem Endgerät optimal an.



Wir bedanken uns ganz herzlich für die erfolgreiche Zusammenarbeit und wünschen der Rudolf Schabmüller GmbH und Co. KG viel Spaß mit ihrem neuen Online-Auftritt!







https://brand-kommunikation.com



Die Agentur brand-kommunikation aus Ingolstadt ist Ihr Ansprechpartner in Fragen rund um die Themen SEO- und Marketing-Strategie, sowie Website-Gestaltung und Mediaplanung. Ebenso übernehmen wir für Sie gerne redaktionelle und grafische Arbeiten.





