T.A.S. TomAndSara, Borderland Pop

15. Januar, 14 Uhr

(LifePR) - Grenzu?berschreitender Pop mit viel Mut zu Emotionen. In den Wäldern der Oberlausitz, wo Deutschland, Tschechien und Polen aufeinander stoßen bleibt Raum und Zeit, sich musikalisch auszutoben. Doch fu?r Bianca Preché, Sängerin und Gru?nderin von TomAndSara, war es keine Seltenheit, mit der Geige auf dem Ru?cken auf dem Fahrrad im Schnee stecken zu bleiben. Sehnsucht nach Freiheit und Welt. Dies ist zweifellos Ausdruck der Musik von TomAndSara.

Mit ihrer dunklen und geschmeidigen Stimme erzählt sie von Abgeschiedenheit, Aufbruch und zwischenmenschlichen Begegnungen. Dabei setzt sie ihre Worte in weite Klangräume und kreiert ein Spannungsfeld aus sanften Wogen, die sich immer weiter aufschaukeln und in emotionalen Explosionen entladen können. Mit Hingabe, Leidenschaft und viel Gefühl für Harmonien. Die heute in Berlin lebende Musikerin hat Grenzen längst überwunden, denn mittlerweile tourt sie weltweit. In ihre Heimat zieht es sie dennoch gern zurück. Wegen ihrer Vorliebe für böhmisches Bier und um Lieder zu schreiben.

www.tasmusic.de

Eintritt frei, es wird gesammelt

Das Kulturgewächshaus Birkenried liegt an der B16 zwischen Günzburg und Gundelfingen

Kontakt und Info: www.birkenried.de info(at)birkenried.de





Kulturgewächshaus Birkenried e.V.

