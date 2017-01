Saudi-Arabien veröffentlicht Haushaltsplan 2017 - Hohe Investitionen in Bildung und kräftiger Defizitabbau geplant

(ots) - Die saudische Regierung in Riad, Königreich

Saudi-Arabien, hat Ende Dezember 2016 ihren Haushaltsplan für 2017

veröffentlicht. Demnach werden die Staatsausgaben um rund 8 Prozent

auf 890 Mrd. SAR (225 Mrd. EUR) steigen und das Haushaltsdefizit um

rund 33 Prozent auf 198 Mrd. SAR (50 Mrd. EUR) sinken. Der größte

Posten des Haushaltsplans entfällt mit 200 Mrd. SAR (51 Mrd. EUR) auf

den Bereich Bildung und Ausbildung.



König Salman bin Abdul-Aziz erklärte bei der Vorlage des

Haushaltplans: "Unsere Wirtschaft ist robust und hat genügend Kraft,

um mit den gegenwärtigen wirtschaftlichen und finanziellen

Herausforderungen fertig zu werden. Unser Ziel ist es, die Effizienz

der staatlichen Ausgaben deutlich zu erhöhen, die öffentlichen

Finanzen zu stärken und ihre Nachhaltigkeit erheblich zu verbessern.

Wir wollen den Projekten und Programmen eine klare Priorität

einräumen, die direkt bei unseren Bürgern ankommen - vor allem bei

Bildung und Ausbildung - und die den Privatsektor unterstützen,

sodass dessen Anteil am Bruttoinlandsprodukt nachhaltig steigt."



Die Einnahmen sollen 2017 auf 692 Mrd. SAR (175 Mrd. EUR)

ansteigen; dies entspricht einem Zuwachs von 31 Prozent. Die Erlöse

aus dem Ölgeschäft werden voraussichtlich um 46 Prozent anwachsen,

die Nicht-Öl-Einnahmen um 6,5 Prozent. Ein erheblicher Teil dieser

zunehmenden Einnahmen fließt in die Reduzierung des

Haushaltsdefizits, das deshalb 2017 bei voraussichtlich SAR 198 Mrd.

liegen wird; dies entspricht rund 7,7 Prozent des saudischen

Bruttoinlandsprodukts. "Wir kommen mit diesem Haushaltsplan unserem

Ziel näher, als Teil unserer Vision 2030 unseren Haushalt bereits bis

2020 ausgleichen zu können", unterstrich König Salman.



Die Haushaltsausgaben 2017 konzentrieren sich neben Bildung vor

allem auf die Schlüsselbereiche wirtschaftliche Ressourcen,



Gesundheit, Sicherheit, Gemeinden, Infrastruktur und Verkehr sowie

Verteidigung.







Pressekontakt:

Botschaft des Königreichs Saudi-Arabien

Tiergartenstr. 33-34

10785 Berlin



E-Mail: media(at)saudiembassy.berlin



Original-Content von: Botschaft des K?nigreichs Saudi-Arabien, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Botschaft des Königreichs Saudi-Arabien

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 05.01.2017 - 09:15

Sprache: Deutsch

News-ID 1441422

Anzahl Zeichen: 2441

Kontakt-Informationen:

Firma: Botschaft des Königreichs Saudi-Arabien

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 68 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung