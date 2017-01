CCVOSSEL GmbH eröffnet neue Geschäftsstelle in Hannover

Berlin, 04.01.2017 - Der Berliner IT-Dienstleister CCVOSSEL GmbH eröffnet im Januar seinen neuen Standort in Hannover.

C. Vossel und A. Sellin, Geschäftsstellenleiter Hannover

(firmenpresse) - Fokus des neuen Standortes liegt im Bereich Risikobeurteilung sowie Beratung von Unternehmen auf deren Weg zur IT-Sicherheits-Auditierung.



Das im Juli 2015 in Kraft getretene IT-Sicherheitsgesetz hat eine regulatorische Vorgabe für die Informationssicherheit geschaffen, die zu einem höherem Sicherheitsniveau führen soll. In vielen Unternehmen müssen umfangreiche technische und organisatorische Maßnahmen ergriffen werden, um das gesetzliche Mindestmaß an IT-Sicherheit zu genügen. Eine der geforderten Maßnahmen ist die IT- Sicherheits-Auditierung. Ein angestrebtes Gütesiegel ist u.a. die VdS. Die VdS Schadensverhütung GmbH gehört zu den weltweit renommiertesten Institutionen für die Unternehmenssicherheit, unter anderem auch im Schwerpunkt Cyber-Security. Das Gütesiegel genießt einen ausgezeichneten Ruf in Fachkreisen und bei Entscheidern. Es entspricht den gesetzlichen Vorgaben in vollem Umfang.



Schon jetzt unterstützt die CCVOSSEL in vielen Sektoren Unternehmen jeder Größe bei der Umsetzung des Gesetzes. Die neue Geschäftsstelle legt ihren Fokus auf die detaillierten Anforderungen einer Auditierung. Sie unterstützt Unternehmen in der anspruchsvollen Vorbereitung für die Umsetzung der Gesetzesvorgaben.



"Insbesondere Unternehmen stehen im Fadenkreuz von Cyber-Kriminellen. Ein wesentlicher Grund dafür sind unzureichende Security-Standards," erklärt Carsten Vossel, Inhaber und Geschäftsführer der CCVOSSEL GmbH. "Deshalb plädieren wir schon lange, mehr Wert auf die Sicherheit zu legen. Der wirtschaftliche und auch Imageschaden eines Unternehmens kann im Voraus oft nicht mal erahnt werden. Allerdings können die gesetzlichen Anforderungen Unternehmen schnell überfordern. Und hier setzt unsere Leistung an. Wir beraten und setzen gemeinsam um, was geradezu unerlässlich ist, um einen umfassenden Schutz zu erlangen."





Die CCVOSSEL GmbH wurde 1996 von Carsten Christian Vossel gegründet. Ihre Kernkompetenz liegt in den Bereichen IT-Sicherheit, Softwareentwicklung und Business Solutions. Sie wurde bereits mehrfach mit dem Innovationspreis der Initiative Mittelstand sowie dem Innovationspreis für IT-SECURITY ausgezeichnet, besitzt ein Gold sowie zwei Microsoft Silver Zertifikate sowie die Zertifizierung Sales Specialist. Das Unternehmen ist ISO 9001:2008 zertifiziert und wurde bereits dreimal mit dem Gütesiegel "Software Made in Germany" ausgezeichnet. 2014 war CCVOSSEL beim "Großen Preis des Mittelstands 2014" Finalist sowie 2015 für den Preis nominiert. Ebenfalls in 2014 nominierte der Bezirk Berlin-Pankow die CCVOSSEL GmbH für den "Familienfreundlichen Betrieb Pankow". Das Unternehmen erhielt eine Auszeichnung im Wettbewerb "Berlins bester Ausbildungsbetrieb 2015" sowie 2016 das Qualitätssiegel der IHK " Exzellente Ausbildung". Das Unternehmen wächst kontinuierlich und hat mittlerweile über 35 feste und freie Mitarbeiter. Sämtliche Projekte werden in Berlin entwickelt, es findet keine Auslagerung ins Ausland statt. Das Unternehmen ist Mitglied im Bundesverband IT Mittelstand e.V (BITMi), der iTeam Group, beim Interessenverband für Unternehmen der IT- und Internetwirtschaft in Berlin-Brandenburg (SIBB), sowie beim Bundesverband Mittelständische Wirtschaft e.V. und dem Bundesverband IT-Sicherheit e.V. (TeleTrust). CCVOSSEL wurde 2015 beim Wettbewerb "Büro und Umwelt" für sein Engagement im Umweltschutz im Büroalltag ausgezeichnet. Seit September 2015 besteht eine Partnerschaft mit der Allianz für Cyber-Sicherheit. Im Juni 2014 eröffnete CCVOSSEL seine zweite Geschäftsstelle in Berlin-Tempelhof sowie im Januar 2016 in Hannover. www.ccvossel.de











http://www.ccvossel.de



CCVOSSEL GmbH

Sredzkistraße 28, 10435 Berlin

Firma: CCVOSSEL GmbH

Ansprechpartner: Liane Thiede

Stadt: Berlin

Telefon: 030-609840920



