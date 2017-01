Informative Werbemappen für die Kundengewinnung

(firmenpresse) - An Werbemappen sind hohe Anforderungen zu stellen, schließlich dienen sie dazu, einem potenziellen Kunden einen ersten Eindruck von dem jeweiligen Unternehmen zu vermitteln. Werbemappen für die Kundengewinnung sollten daher möglichst repräsentativ gestaltet sein. Streiff & Helmold verfügt über die nötigen Erfahrungswerte auf dem Gebiet der Präsentationsmittel, um qualitative und vor allem individuelle Werbemappen für jede Branche herstellen zu können.



Funktionale und optisch ansprechende Werbemappen



Die Kunden von Streiff & Helmold kennen ihr eigenes Unternehmen am besten, daher werden individuelle Wünsche bei der Gestaltung der Werbemappen gern umgesetzt. Abseits von Standardmappen können so auch außergewöhnliche Details umgesetzt werden. Mit den Mappen lassen sich auf Messen oder anderen Veranstaltungen wertvolle Kundeninformationen verteilen. Durch eine Werbemappe stellt das Unternehmen sich selbst, seine Dienstleistungen und Produkte sowie seine Leitgedanken, in Hinsicht auf Qualität und Engagement, vor. Eine übersichtliche und funktionale Gestaltung der Mappen ist dabei ebenso wichtig wie eine ansprechende Optik, die Lust darauf macht, sich näher mit dem Inhalt auseinanderzusetzen. Dabei berät das kompetente Team von Streiff & Helmold, welche individuellen Lösungen sich genau umsetzen lassen.



Passende Verpackungen für jede Art von Produkt



Als Verpackungskünstler bietet streiff.de weiterhin eine Vielzahl an Produkten rund um Verpackungen und Kartonagen an. Dabei stehen bei der Herstellung stets die Wünsche des Kunden im Vordergrund, ob Münzverpackung, Faltschachtel oder Pharma-Verpackungen. Rund um die Bereiche Schachteln, Produktverpackungen, Industrieverpackungen und Verpackungsentwicklungen, ist Streiff & Helmold als erfahrener und kompetenter Partner die richtige Anlaufstelle für Kunden aus allen Industriebereichen.









Kurzprofil:

Die Streiff & Helmold GmbH hat ihren Sitz in Braunschweig. Das Unternehmen hat sich auf die Bereiche Verpackungsherstellung und Logistik spezialisiert. Übernommen werden kann bei Bedarf die vollständige Abwicklung des Logistik-Prozesses. Verschiedene Zertifizierungen belegen die Einhaltung hoher Qualitätsansprüche durch das Unternehmen. Zudem ist Streiff & Helmold der erste reglementierte Beauftragte in Braunschweig.





Streiff & Helmold GmbH

Carl-Giesecke-Straße 2

38112 Braunschweig

Telefon 0531 / 80 10 0



Streiff & Helmold GmbH

Firma: Streiff & Helmold GmbH



