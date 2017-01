Neue DAK-Zuschüsse für Vorsorge und Reiseschutz

(ots) - Die DAK-Gesundheit startet mit neuen Angeboten ins

Jahr 2017: Versicherte der Krankenkasse können jetzt aus mehreren

zusätzlichen Leistungen wählen, die weit über den gesetzlichen

Standard hinausgehen. Die Kunden haben die Möglichkeit, zum Beispiel

Zuschüsse für Reiseschutzimpfungen, Hautkrebsvorsorge, Osteopathie

oder sportmedizinische Untersuchungen in Höhe von bis zu 180 Euro

jährlich in Anspruch zu nehmen. Ferner verbessert die DAK-Gesundheit

ihren Service um digitale Angebote wie etwa einen Demenz-Coach für

pflegende Angehörige und eine Pflege-App. Obwohl die Krankenkasse ihr

Leistungsangebot erweitert, bleibt der Beitragssatz stabil.



"Wir bieten unseren Versicherten die Wahl aus neuen

Plus-Leistungen, die oft nachgefragt werden und gut in unser

Qualitätsangebot passen", erklärt Andreas Storm,

Vorstandsvorsitzender der DAK-Gesundheit. "Mit starker

Kundenorientierung und qualitativ hochwertiger Versorgung wollen wir

bestehende und neue Versicherte überzeugen." Neben Zuschüssen für

Reiseschutzimpfungen (einschließlich Malaria-Prophylaxe) und

sinnvolle Naturheilverfahren profitieren beispielsweise junge

Erwachsene ab 18 Jahren von zusätzlichen Vorsorgeuntersuchungen wie

dem allgemeinmedizinischen Check-up oder dem Hautkrebs-Screening.

Diese Leistungen werden normalerweise erst ab 30 oder 35 Jahren

übernommen. Schwangere können auch Zuschüsse für einen

Geburtsvorbereitungskurs ihrer Partner erhalten.



Der Verwaltungsrat der DAK-Gesundheit hat die neuen

Satzungsleistungen gemeinsam mit dem Haushalt 2017 beschlossen. Das

Angebot wird nun vom zuständigen Bundesverwaltungsamt (BVA) geprüft

und genehmigt. Weitere Informationen zum erweiterten Angebot gibt es

im Internet unter www.dak.de.







