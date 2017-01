LUMIX FZ82: Vielseitige Bridge-Kamera mit 60x-Superzoom sowie 4K Foto und -Video (FOTO)

Panasonic stellt die neue LUMIX FZ82 aus der beliebten FZ-Serie

vor. Sie bietet ein leistungsstarkes optisches 60x-Zoom und

komfortable, praxisgerechte Bedienung sowie zahlreiche manuelle

Optionen für Foto und Video. Sie ist ausgestattet mit dem

außergewöhnlich vielseitigen LUMIX DC Vario 60x-Zoom

2,8-5,9/3,8-215mm entsprechend 20mm Super-Weitwinkel bis 1200mm

Super-Tele (bei KB) und ermöglicht so gleichermaßen dynamische

Landschaftsaufnahmen wie formatfüllende Abbildungen wilder Tiere oder

Vögel aus weiter Ferne.



Der neue 18-Megapixel-MOS-Sensor und der aktualisierte Venus

Engine-Bildprozessor sorgen für kurze Reaktionszeiten und hochwertige

Bilder selbst bei höheren ISO-Werten. Dazu trägt auch der neu

hinzugefügte schnelle und präzise Hybrid-Autofokus mit

DFD-Technologie (Depth From Defocus) bei. Dank des Touchscreens

können Anwender schnell und zielgenau auf das Hauptmotiv fokussieren

oder das Foto auch per Touch-Auslöser direkt aufnehmen, um so selbst

flüchtige Motive im Bild festzuhalten.



Die LUMIX FZ82 zeichnet hochauflösende 4K Videos mit flüssiger

Bewegungsdarstellung in 3.840 x 2.160 Pixel Auflösung bei 25p/30p*1

auf. Das raumgreifende 60x-Zoom unterdrückt dank O.I.S. (Optischer

Bildstabilisator) mit Active-Modus Verwacklungen auch bei der

Videoaufnahme. Dank der neuen 4K Technologie von Panasonic können

Benutzer mit der Kamera auch 4K Fotos mit superschnellen 30 B/s

Serienbildern aufnehmen und kommen damit in den Genuss von Funktionen

wie Fokus Stacking oder Post Focus.



Die LUMIX FZ82 ist mit einem Touchscreen-LCD-Monitor mit 1,04 Mio.

Bildpunkten und einem elektronischen 0,2"-Sucher mit verbesserter

1,17 Mio. Bildpunkten Auflösung ausgestattet. So haben Nutzer ihr

Bild immer sicher unter Kontrolle. Die WiFi® Konnektivität der FZ82

ermöglicht zudem mehr Flexibilität bei der Aufnahme und erlaubt auf



einfache Weise das sofortige Teilen von Bildern in sozialen

Netzwerken.



Ein Mittenkontakt-Systemblitzschuh und optionales Zubehör

erweitern die Einsatzmöglichkeiten der LUMIX FZ82 bei der Aufnahme

qualitativ hochwertiger Fotos und außergewöhnlicher 4K Videos

zusätzlich.



*1 Aufnahme stoppt, wenn die kontinuierliche Aufzeichnungszeit 15

Minuten mit [MP4] in [4K] überschreitet



1. 20mm Super-Weitwinkel mit 60x-Zoomfaktor und

Power-O.I.S.-Bildstabilisierung



Die LUMIX FZ82 ist mit dem raumgreifenden optischen

60x-Weitwinkel-Zoom LUMIX DC Vario 2,8-5,9/20-1200mm ausgestattet.

Mit dem 20mm-Super-Weitwinkelobjektiv werden etwa 140 Prozent des

Bildfeldes eines 24mm-Weitwinkels erfasst. 14 Linsenelemente in zwölf

Gruppen, darunter drei ED-Linsen sowie sechs asphärische Linsen mit

neun asphärischen Oberflächen erlauben eine kompakte Konstruktion

ohne Qualitätseinbußen. Besonderen Wert wurde dabei auf eine geringe

Verzeichnung im Weitwinkel-Bereich und die Unterdrückung störender

Farbsäume im Tele-Bereich gelegt. Der optische Bildstabilisator

O.I.S. sorgt bei Fotos und Videos auch bei längeren Brennweiten für

verwacklungsfreie, ruhige Bilder.



Dank intelligenter Auflösungstechnologie kann mit der Intelligent

Zoom-Funktion der FZ82 der Zoomfaktor bis zu 120x erweitert werden,

während eine hohe Bildqualität erhalten bleibt. Zusätzlich kann der

Zoomfaktor in Kombination mit dem optionalen Tele-Konverter DMW-LT55

so deutlich erweitert werden, dass die Krateroberfläche des Mondes

klar zu erfassen ist.



2. Reaktionsschnell und 4K Foto- und Videofunktion



Der 18-Megapixel-Highspeed-MOS-Sensor ist neu in der LUMIX FZ82.

Zusammen mit dem Hochleistungs-Bildprozessor Venus Engine erreichen

Reaktionszeiten, Empfindlichkeit und Bildqualität ein noch höheres

Niveau.



Der aus den Wechselobjektivkameras übernommene Hybrid-Kontrast-AF

(DFD) der FZ82 macht die Fokussierung jetzt noch schneller und

präziser als vergleichbare Superzooms.



Dank der Highspeed-Signalverarbeitung der FZ82 sind Fotoserien mit

10 B/s (AFS) / 6 (AFC) B/s bei voller Auflösung mit mechanischem

Verschluss möglich.



Die 4K Foto-Technologie erlaubt es Fotografen, schnell bewegte

oder unvorhersehbare Szenen einfach mit einer 4K Serie bei 30 B/s

aufzunehmen, um daraus später das optimale Standbild herauszusuchen.



Die Post Focus-Funktion ermöglicht es sogar, den Fokusbereich nach

der Aufnahme auszuwählen, was speziell bei Makro-Aufnahmen oder

Portraits hilfreich sein kann. Darüber hinaus ermöglicht die Focus

Stacking-Funktion, nach der Aufnahme mehrere Post Focus-Bilder zu

einem Foto mit durchgehender Schärfe von vorn bis hinten oder in

einem definierten Bereich zusammenzufassen.



3. Variabel dank hochauflösender 4K-Video-Funktion



Die LUMIX FZ82 zeichnet hochwertige 4K Videos in 3.840 x 2.160

Pixel-Auflösung bei 25p/30p oder Full HD Videos mit 1.920 x 1.080 bei

50p/60p im AVCHD Progressive oder MP4 (MPEG-4/H.264)-Format auf.

Dabei arbeitet sie mit kontinuierlichem AF.



Die LUMIX FZ82 ermöglicht zudem 4K Live Cropping bei der

Videoaufzeichnung, um ein stabiles Bild beim Schwenken oder Zoomen zu

erreichen. Dank seiner digitalen Steuerung sind ruckelfreie Schwenk-

und Zoom-Bilder möglich, da sich das Zoomobjektiv nicht physikalisch

bewegt. 4K Videos können durch nachträgliche Bearbeitung des

Originalmaterials als effektvolle Full HD Videos gespeichert werden.

Zu den weiteren verfügbaren Video-Aufnahmeoptionen gehören

High-Speed-Video (100 B/s), Zeitraffer und Stop-Motion-Animation.



4. Intuitive Bedienung durch praxisgerechtes Design



Der fest eingebaute 7,5cm-Touchscreen-LCD-Monitor der FZ82 mit

1,04 Mio. Bildpunkten zeigt etwa 100 Prozent des Bildfelds. Der

Touchscreen erlaubt es, durch einfaches Antippen auf dem Monitor

gezielt auf ein Detail zu fokussieren und auch direkt auszulösen. Der

Touch-Pad-AF ermöglicht es darüber hinaus, den Fokuspunkt zu ändern,

auch während das Auge das Motiv im Sucher kontrolliert.



Der elektronische 0,2"-Sucher im 4:3-Format kommt mit 1,17 Mio.

Bildpunkten Auflösung und einer Suchervergrößerung ca. 0,46x (35mm

KB). Die hohe Bildwiederholrate von 60 B/s sorgt für minimale

Bildverzögerung, so dass auch schnell bewegte Motive mit flüssiger

Bewegung dargestellt werden.



Manuelle Einstellmöglichkeiten geben dem LUMIX FZ82-Fotografen

noch mehr kreative Freiheiten. Im P/A/S/M-Modus können Nutzer sowohl

bei Foto- als auch Videoaufnahmen individuell gestaltend eingreifen.

Das neue ergonomische Design des Griffs sorgt selbst bei längerer

Aufnahmedauer für eine komfortable Kamerahaltung.



5. Mehr Möglichkeiten zur kreativen Bildgestaltung



Die LUMIX FZ82 bietet eine Vielzahl gestalterischer

Digital-Funktionen für noch mehr Spaß an den eigenen Bildern. Die

Creative-Control-Funktion stellt insgesamt 22 Filteroptionen zur

Wahl. Diese können auch im P/A/S/M-Modus angewendet werden. Benutzer

können ihre Lieblingseinstellungen und -filter kombinieren, um noch

speziellere Effekte zu erzeugen.



Mit der Creative Panorama-Funktion ist es möglich, horizontale

oder vertikale Panoramabilder durch automatische Kombination mehrerer

Aufnahmen zu erzeugen, die mit 18 Filtereffekten noch weiter

gestaltet werden können.



Dank des optischen und digitalen Knowhows von Panasonic sind mit

der FZ82 und dem Zoom in Weitwinkel-Stellung auch beeindruckende

Makroaufnahmen mit differenzierten Details ab einem Mindestabstand

von nur einem Zentimeter möglich.



6. Sonstige Ausstattungsmerkmale



Optionales Zubehör



Die LUMIX FZ82 ist mit einem Mittenkontakt-Systemblitzschuh

ausgestattet und kompatibel mit diversem optionalen Zubehör:



- Telekonverter: DMW-LT55

- Nahlinse: DMW-LC55

- Konverter-Adapter: DMW-LA8

- Systemblitz-Geräte: DMW-FL200L (LZ20) / DMW-FL360L (LZ36) /

DMW-FL580L (LZ58)

- Akku-Pack: DMW-BMB9

- Kameratasche: DMW-PZH76



Komfortables WiFi® für Bildübertragung und Fernbedienung per

Smartphone



Die LUMIX FZ82 bietet komfortable WiFi®-Konnektivität (IEEE 802.11

b/g/n) und damit mehr Flexibilität bei der Aufnahme und sofortiger

Bildweitergabe. Nach der Installation der Panasonic Image App für iOS

oder Android auf Smartphone oder Tablet können damit die Kamera

fernbedient sowie die Bilder betrachtet und unmittelbar in den

sozialen Netzwerken geteilt werden.



USB-Ladefunktion Der Akku in der Kamera kann nach Bedarf per

Netzgerät oder USB aufgeladen werden.



Verfügbarkeit und Preise



Die LUMIX FZ82 kommt ab Februar 2017 in Schwarz in den Handel. Die

unverbindliche Preisempfehlung beträgt 349 Euro.



Detaillierte technische Daten unter www.panasonic.de



Aktuelle Videos zu unseren LUMIX G Kameras und Objektiven finden

Sie auf Youtube unter:

https://www.youtube.com/playlist?list=PL38D7A3980A7AD3F8



Stand: Januar 2017, Änderungen und Irrtum vorbehalten.



Hinweise



- Änderungen in Design, Funktionen und Technik vorbehalten

- Gewichts- und Größenangaben sind Annäherungswerte



Über Panasonic:



Die Panasonic Corporation gehört zu den weltweit führenden

Unternehmen in der Entwicklung und Produktion elektronischer

Technologien und Lösungen für Kunden in den Geschäftsfeldern Consumer

Electronics, Housing, Automotive, Enterprise Solutions und Device

Industries. Seit der Gründung im Jahr 1918 expandierte Panasonic

weltweit und unterhält inzwischen 474 Tochtergesellschaften und 94

Beteiligungsunternehmen auf der ganzen Welt. Im abgelaufenen

Geschäftsjahr (Ende 31. März 2016) erzielte das Unternehmen einen

konsolidierten Netto-Umsatz von 7,553 Billionen Yen/56,794 Milliarden

EUR. Panasonic hat den Anspruch, durch Innovationen über die Grenzen

der einzelnen Geschäftsfelder hinweg Mehrwerte für den Alltag und die

Umwelt seiner Kunden zu schaffen. Weitere Informationen über das

Unternehmen sowie die Marke Panasonic finden Sie unter

www.panasonic.com/global/home.html,

www.lumixgexperience.panasonic.de/ und www.experience.panasonic.de/.







