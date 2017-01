Lichtstarkes Hochleistungs-Standard-Zoom / Leica DG Vario-Elmarit 12-60mm/F2,8-4,0 ASPH/O.I.S. (24-120mm KB) (FOTO)

Mit dem Leica DG Vario-Elmarit 12-60mm / F2,8-4,0 ASPH. / O.I.S.

(24-120 mm KB) stellt Panasonic das erste Objektiv seiner Leica DG

Vario-Elmarit F2,8-4,0-Serie vor.



Mit seinem Brennweitenbereich vom 24mm-Super-Weitwinkel bis

120mm-Tele bietet dieses neue 5x-Zoom der Leica DG Vario-Elmarit

F2,8-4,0-Serie einen für Foto- und Videoaufnahmen beachtenswerten

Brennweitenbereich. Damit empfiehlt es sich für zahlreiche

alltägliche Aufnahmesituationen und Motive, für dynamische

Landschaften ebenso wie für Portraits oder auch die

Available-Light-Fotografie.



In allen Objektiven dieser neuen Serie formen 9 Lamellen eine

praktisch kreisrunde Blendenöffnung. Diese erzeugt beim Fotografieren

mit großen Blendenöffnungen ein schönes, weiches Bokeh in den

unscharfen Bereichen des Bildes. Bei allen Objektiven der neuen Reihe

kommt die Nano-Oberflächenvergütung von Panasonic zum Einsatz, um

Reflexe und Geisterbilder zu unterdrücken. Die Objektive der neuen

Serie zeichnen sich aus durch eine robuste, staub- und

spritzwassergeschützte Konstruktion und sind frostsicher bis -10 Grad

Celsius. So halten sie auch einem professionellen Einsatz unter rauen

Bedingungen stand.



Die Konstruktion des Objektivs umfasst 14 Linsen in zwölf Gruppen,

darunter vier asphärische und zwei ED-Linsen, die sphärische

Verzeichnung und chromatische Aberration wirkungsvoll unterdrücken

und so für eine hervorragende Bildqualität sorgen. Dank der kompakten

Bauweise geht der Einsatz des neuen Objektivs nicht zu Lasten der

Mobilität des Fotografen.



Über die hohe Lichtstärke hinaus erweitert der O.I.S. (optischer

Bildstabilisator) die Einsatzmöglichkeiten unter schlechten

Lichtverhältnissen, indem er Verwacklungen bei Aufnahmen aus freier

Hand effektiv unterdrückt. Das Objektiv arbeitet mit dem Dual I.S.

Bildstabilisierungssystem der aktuellen*1 Panasonic LUMIX G-Kameras



zusammen und schützt so noch sicherer vor verwackelten Bildern.



*1) derzeit LUMIX GX8, GX80, G81 und GH5.



Das neue Objektiv empfiehlt sich ganz besonders für

Videoaufnahmen. Der Linearmotor ist kompatibel zum

Highspeed-Präzisions-Kontrast-AF-System der aktuellen LUMIX-Kameras

mit einem Datenaustausch entsprechend maximal 240 B/s. Er trägt zudem

auch zu einer gleichmäßigen Fokussierbewegung bei. Zusätzlich zum

geräuscharmen Betrieb, der durch Innenfokussierung ermöglicht wird,

unterstützt das fein abgestufte Blendenantriebssystem eine

gleichmäßige Belichtungssteuerung bei Helligkeitsänderungen während

des Zoomens oder Schwenkens. Darüber hinaus wird auch die Sicherheit

der AF-Tracking-Funktion beim Zoomen dank der

Highspeed-Einzelbildanalyse bei der Fokuskontrolle verbessert.



Das Angebot an Objektiven der Leica DG Vario-Elmarit

F2,8-4,0-Serie wird kontinuierlich erweitert werden. Ein

Super-Weitwinkel-Zoom 8-18mm (16-36mm KB) und ein Tele-Zoom 50-200mm

(100-400mm KB) sind derzeit in der Entwicklung.



Verfügbarkeit und Preis



Das neue Leica DG Objektiv (H-ES12060) ist ab März 2017 im Handel

erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 999 Euro.



Technische Daten



OBJEKTIV 12-60mm/F2,8-4,0 ASPH/O.I.S..

AnschlussMicro-FourThirds-Bajonett

Bildwinkel diagonal 84°(W) - 20°(T)

Brennweite12-60mm (KB: 24-120mm)

Lichtstärke F2,8 (W) - 4,0 (T)

Kleinste Blende f/22

Blendenaufbau 9 Lamellen

Kürzeste Entfernung 0,2m (bei 12mm) / 0,24m(bei 60mm)

Abbildungsmaßstab max. 0,3x (entsprechend 0,6x KB)

Objektivkonstruktion14 Linsen in 12 Gruppen (4 asphärische, 2

ED-Linsen)

Bildstabilisator Power-O.I.S. (Dual IS kompatibel)

Fokussierung Linearmotor

Filterdurchmesser 62mm

Durchmesser x Länge 68,4mm Ø x 86mm

(Vorderkante bis Bajonettauflagefläche)

Gewicht ca. 320g

Standard-Zubehör Frontdeckel, Rückdeckel, Streulichtblende,

Tragebeutel

Stand: Januar 2017. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

FourThirds[TM] und Micro-FourThirds[TM], und die FourThirds- und

Micro-FourThirds-Logos sind Handelsmarken oder eingetragene

Handelsmarken der Olympus Imaging Corporation in Japan, den USA, der

EU und anderen Ländern.



Über Panasonic:



Die Panasonic Corporation gehört zu den weltweit führenden

Unternehmen in der Entwicklung und Produktion elektronischer

Technologien und Lösungen für Kunden in den Geschäftsfeldern Consumer

Electronics, Housing, Automotive, Enterprise Solutions und Device

Industries. Seit der Gründung im Jahr 1918 expandierte Panasonic

weltweit und unterhält inzwischen 474 Tochtergesellschaften und 94

Beteiligungsunternehmen auf der ganzen Welt. Im abgelaufenen

Geschäftsjahr (Ende 31. März 2016) erzielte das Unternehmen einen

konsolidierten Netto-Umsatz von 7,553 Billionen Yen/56,794 Milliarden

EUR. Panasonic hat den Anspruch, durch Innovationen über die Grenzen

der einzelnen Geschäftsfelder hinweg Mehrwerte für den Alltag und die

Umwelt seiner Kunden zu schaffen. Weitere Informationen über das

Unternehmen sowie die Marke Panasonic finden Sie unter

www.panasonic.com/global/home.html,

www.lumixgexperience.panasonic.de/ und www.experience.panasonic.de/.







