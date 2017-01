Einladung zum Naturschauspiel

Bauzulieferer INTHERMO präsentiert auf der BAU 2017 neue Dämm-Ideen

(PresseBox) - Der INTHERMO-Baum der Innovationen trägt 2017 eine Krone voller faszinierender Gestaltungsmöglichkeiten. Der ökologisch orientierte WDVS-Anbieter INTHERMO aus Ober-Ramstadt/Hessen lädt holzbauinteressierte Architekten, Planer, Bauhandwerker, Energieberater, Hausbauunternehmer sowie Journalisten aller Medien ein, auf der Weltleitmesse BAU vom 16. ? 21. Januar 2017 in München das Gewerk Fassadendämmung als Naturschauspiel neu zu erleben: Halle B5, Stand 119

Erster Akt: Die Planung!

INTHERMO bietet Architekten eine praxisgerechte Vielfalt ausgearbeiteter Detailzeichnungen, die sich ganz einfach von www.inthermo.de herunterladen und äußerst komfortabel in die Fassadenplanung integrieren lassen. Wie variantenreich das INTHERMO WDV-System ist, macht auf dem Messestand 119 in Halle B5 der neue INTHERMO Brandschutzkonfigurator deutlich. Damit lassen sich im Handumdrehen die Brandschutzeigenschaften vieler Wandkonstruktionen, die natürlich das INTHERMO WDVS beinhalten, recherchieren und exakt auf den spezifischen Bedarf abstimmen.

Zweiter Akt: Die Dämmung!

Sowohl beim Brand-, Feuchte-, Schall- und sommerlichen Hitzeschutz als auch beim Klimaschutz setzt INTHERMO neue ? ganzheitlich ökologische ? Maßstäbe! Denn nur bei INTHERMO lassen sich Holzfaser (Fassadendämmplatten für die Fläche), Hanf (Dämmmatten fürs Gefach) und Kork (Laibungsprofile und Sockeldämmplatten) zu einem komplett natürlichen Fassadendämmsystem miteinander kombinieren.

Dritter Akt: Die Gestaltung!

Nur das INTHERMO Putzsystem macht mit mehr als 500 A1*-Farbtönen (*gemäß BFS-Merkblatt 26) Fassadendesigns bis hin zu Hellbezugswert 12 möglich ? mit voller Hersteller-Garantie bei zulassungskonformer Applikation im INTHERMO WDV-System.

Epilog

INTHERMO liefert Premium-Qualität und hat die Ideen, die andere gerne hätten. Eine echte INTHERMO-Innovation ist das INTHERMO VHF-System ? eine 1a hinterlüftete Fassade mit intelligent gelenktem Luftstrom zwischen Dämm- und Putzträgerplatte.



Fachbesuchern zeigt und erklärt das INTHERMO Messeteam gern, worin sich INTHERMO Dämmsysteme für Fassaden generell von allen anderen unterscheiden.

INTHERMO ist in München auf der BAU 2017 in Halle B5, Stand 119 zu finden.



Die INTHERMO GmbH wurde 2001 in Nordrhein-Westfalen als nicht-börsennotierte AG gegründet. 2006 verlegte der expandierende WDVS-Anbieter seinen Firmensitz an den heutigen Standort im südhessischen Ober-Ramstadt, um auf die Forschungs- und Entwicklungskapazitäten der Muttergesellschaft Deutsche Amphibolin-Werke (DAW SE) unmittelbar zurückgreifen zu können. Seither gehört der mittelständische Bauzulieferer als 100%-ige Tochtergesellschaft zur DAW-Firmengruppe, die hochwertige Farben, Putze, Dämm- und Bautenschutzprodukte entwickelt, herstellt und unter den Markennamen Alligator, Alpina, Alsecco, Caparol, Disbon, INTHERMO, Krautol und vielen mehr mit beachtlichem Erfolg vertreibt. Geschäftsführer der INTHERMO GmbH ist Dipl.-Holzbauing. Stefan Berbner, geschäftsansässig Roßdörfer Str. 50, 64372 Ober-Ramstadt/Hessen.





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die INTHERMO GmbH wurde 2001 in Nordrhein-Westfalen als nicht-börsennotierte AG gegründet. 2006 verlegte der expandierende WDVS-Anbieter seinen Firmensitz an den heutigen Standort im südhessischen Ober-Ramstadt, um auf die Forschungs- und Entwicklungskapazitäten der Muttergesellschaft Deutsche Amphibolin-Werke (DAW SE) unmittelbar zurückgreifen zu können. Seither gehört der mittelständische Bauzulieferer als 100%-ige Tochtergesellschaft zur DAW-Firmengruppe, die hochwertige Farben, Putze, Dämm- und Bautenschutzprodukte entwickelt, herstellt und unter den Markennamen Alligator, Alpina, Alsecco, Caparol, Disbon, INTHERMO, Krautol und vielen mehr mit beachtlichem Erfolg vertreibt. Geschäftsführer der INTHERMO GmbH ist Dipl.-Holzbauing. Stefan Berbner, geschäftsansässig Roßdörfer Str. 50, 64372 Ober-Ramstadt/Hessen.





Dies ist eine Pressemitteilung von

INTHERMO GmbH

Datum: 05.01.2017 - 09:15

Sprache: Deutsch

News-ID 1441440

Anzahl Zeichen: 3310

Kontakt-Informationen:

Firma: INTHERMO GmbH

Stadt: München/Ober-Ramstadt





Diese Pressemitteilung wurde bisher 17 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung