ZDF-Bergdoktor Hans Sigl fühlt sich als Hippie

(ots) - In seiner Erfolgsserie "Der Bergdoktor" ist Hans

Sigl zünftig unterwegs - privat sieht er sich als Hippie. "In meinen

Zwanzigern habe ich in einer Band Schlagzeug gespielt, hatte lange

Haare und Ohrringe. Das innere Gefühl von damals verliert man ja

nicht", sagt der 47-Jährige im GALA-Interview (Ausgabe 02/17, ab

heute im Handel). "Wenn ich mir heute von oben die grauen Menschen

angucke, sehe ich mich ganz gern in einem roten Hemd dazwischen. Wenn

das einen Hippie ausmacht - dann bin ich einer." Das Hippie-Prinzip

der freien Liebe allerdings steht bei dem österreichischen

Schauspieler, der seit 2008 mit Sängerin Susanne Kemmler (48)

verheiratet ist, nicht auf dem Programm. In einer Beziehung muss man

aufmerksam, wachsam und liebevoll sein. Die Liebe ist eigentlich das

altmodischste Glück der Welt, weil es nichts mehr braucht als zwei

Menschen."







