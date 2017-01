Themenmonat "Tier" auf moderne-landwirtschaft.de

"Das Schwein, die Kuh, das Huhn müssen immer mehr sein als nur ein

Profitbringer"

WLV-Präsident Johannes Röring im Interview und zehn weitere spannende

Storys im neuen Themenmonat "Tier" auf moderne-landwirtschaft.de



Ob Wiener Schnitzel oder deftige Buletten: Die Deutschen lieben

Fleisch. Durchschnittlich verzehrt jeder Bundesbürger rund 60

Kilogramm pro Jahr. Doch immer mehr Menschen wollen wissen, wie ihr

Fleisch auf den Teller kommt: Was genau geschieht bei der

Fleischproduktion, wer ist am Herstellungsprozess beteiligt und wie

werden Schwein, Rind, Huhn und Co. heute gehalten? Erkenntnisreiche

und unterhaltsame Antworten gibt das Onlinemagazin

moderne-landwirtschaft.de im aktuellen Themenmonat "Tier".



Johannes Röring, Präsident des Westfälisch-Lippischen

Landwirtschaftsverbands, erläutert im Interview das Programm

"Offensive Nachhaltigkeit". Es soll neue Maßstäbe in der Tierhaltung

setzen, um beim Verbraucher mehr Vertrauen herzustellen.

moderne-landwirtschaft.de zeigt ehrliche Bilder vom Schlachthof und

hat drei Berliner Sandkastenfreunde besucht, die mit dem ersten

"Vegetarischen Metzger" die Fleischtheke revolutionieren wollen.

Außerdem: Prof. Peter Kunzmann von der Stiftung Tierärztliche

Hochschule Hannover spricht über die Verantwortung gegenüber

Nutztieren und moderne-landwirtschaft.de porträtiert Landwirte, die

offen darüber berichten, wie und mit welchen Methoden sie stetig

daran arbeiten, in ihren Ställen das Tierwohl zu verbessern. Ihre

Botschaft: "Tierwohl gibt es nicht zum Nulltarif."



Das Online-Magazin http://moderne-landwirtschaft.de gibt es seit

Ende Juni 2016. Es gehört zur Marke "Unser aller Wissen. Die Moderne

Landwirtschaft.", die authentische Einblicke in die moderne



Landwirtschaft gibt und den Dialog zwischen ihr und der Gesellschaft

stärken möchte. Die voran-stehenden Monate beschäftigten sich unter

anderem mit den Themen Ernährung, Saisonal & Regional und Bier. Diese

Inhalte können über das Magazin-Archiv ("Unser aller Wissen")

aufgerufen werden.



