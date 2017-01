Praktische Holzgaragen für das Eigenheim

(firmenpresse) - Holz-haus.de, der Online-Fachhandel für den Garten, beweist eindrucksvoll, dass Garagen nicht immer nur aus kühlem Beton gefertigt sein müssen. Stattdessen kann auch ein natürlicher Baustoff wie Holz zum Einsatz kommen. Holzgaragen für das Eigenheim gibt es auf holz-haus.de in verschiedensten Ausführungen.



Holzgaragen in vielen Designs



Ein umweltschonendes Baumaterial und eine komfortable, zeitsparende Bauweise sind nur zwei der Vorzüge, die Garagen aus Holz mit sich bringen. Ob Flach- oder Satteldach, mit Platz für ein oder zwei Fahrzeuge, die Auswahl an Garagen aus Holz auf holz-haus.de ist überraschend vielfältig. Dazu gehört auch das Modell SKANHOLZ „Mora 2“, eine Premium-Holzgarage mit schneesicherem Satteldach und Doppelflügeltür. Auch im Winter bei Schneefall bietet diese Garage somit dem Fahrzeug einen geschützten Unterstand. Schneesicher ist das Dach auch bei dem Modell „Mora1“, das durch die verschiedenen Fenster geradezu einladend wirkt. Vielen Modellen in der Auswahl an Holzgaragen auf holz-haus.de sieht man ihren eigentlichen Zweck auf den ersten Blick nicht unbedingt an, was dem Holz als warmes, natürliches Material zu verdanken ist.



Carports aus Holz als alternative Unterstellmöglichkeit



Holzgaragen stellen nur einen Teil des umfangreichen Sortiments auf holz-haus.de dar. Viele weitere Produkte aus dem natürlichen Baumaterial sind hier zu finden, darunter auch zahlreiche Carports, die eine alternative Unterstellmöglichkeit für Fahrzeuge bieten. Robust und funktional überzeugen die Holz-Carports von holz-haus.de auch noch preislich. Weiterhin kann u. a. aus diversen Gartenhäusern, Pavillons oder Pools gewählt werden. Für Kinder gibt es eine eigene Spielplatz-Kategorie, mit Sandkästen, Spielhäusern oder auch Schaukeln.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.holz-haus.de/garage



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Kurzprofil:

Die Holz-haus.de GmbH führt eine eigene Ausstellung in Sangerhausen, wo auf 700 qm die breit aufgestellte Produktpalette auch vor Ort begutachtet werden kann. Für wen der Weg zu weit ist, steht der Online-Shop zur Verfügung. Bezahlt werden kann hier auch bequem auf Rechnung. Bei Vorkasse gewährt holz-haus.de 2 % Skonto.



Unternehmensinformation:

Holz-Haus.de GmbH

Kyselhäuser Straße 8

06526 Sangerhausen





Dies ist eine Pressemitteilung von

Holz-Haus.de GmbH

Datum: 05.01.2017 - 10:18

Sprache: Deutsch

News-ID 1441443

Anzahl Zeichen: 1830

Kontakt-Informationen:

Firma: Holz-Haus.de GmbH



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 28 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung