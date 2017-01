Mit Angel Domäne auf Hecht angeln

(firmenpresse) - Der Hecht ist ein beliebter Zielfisch. Doch ohne die passende Angelausrüstung kann es schwer werden mit dem Anglerglück. Der Angelsport Fachversand Angel Domäne hat sich daher auf den Vertrieb sämtlichen Zubehörs, das für die verschiedensten Zielfischprogramme benötigt wird, spezialisiert, darunter auch das Eisangeln auf Hecht.



Angel-domaene.de bietet hochwertige Eisruten



Das Verhalten der Fische im Winter ist anders, worauf sich auch der Angler einstellen muss. Die Fische sind ruhiger und weniger in Fresslaune. Dennoch muss auf das Angeln von Raubfischen, wie dem Hecht, nicht verzichtet werden. Ratsam ist es hierzu, eine Rute mit Köderfisch auf Grund zu legen. Raubfische sind im Winter darauf bedacht, auch bei der Nahrungssuche Energie zu sparen. Daher schnappen sie vor allem gerne dann zu, wenn der Köderfisch besonders groß ausfällt. Mit weniger Aufwand lässt sich so ein größeres Fressen sichern. Damit aber überhaupt erst mit dem Eisfischen begonnen werden kann, ist diverses Zubehör notwendig. So wie der Eisbohrer, der auf angel-domaene.de zu finden ist. Dieser kommt inklusive Klingensatz und kann es selbst mit dickerem Eis aufnehmen, und das bei möglichst geringem Kraftaufwand. Danach kommt die Roy Fishers Ice Baby Eisrute zum Einsatz, die ebenfalls auf angel-domaene.de zu finden ist. Korkgriff, Schraubenrollenhalter und ein einteiliger, spezieller Eisangelblank gehören zu den Features dieses Modells.



Angel-domaene.de – Nicht nur im Winter einen Besuch wert



Nicht nur wenn es um das Eisangeln geht, ist angel-domaene.de die passende Adresse für Angelfreunde. Das Sortiment des Online-Fachhandels setzt sich aus etwa 15.000 Produkten zusammen. Anfänger wie Profis aus dem Angelsport kommen hier auf ihre Kosten.







Von der Angelrolle bis zum Zanderangeln bietet angel-domaene.de alles rund um den Angelsport. Als besonderes Extra ermöglicht es der Online-Fachhandel, dass Kunden für ausgewählte Produkte eigene Preisvorschläge einreichen können. Angel-domaene.de kann bereits auf eine mehr als 20-jährige Unternehmensgeschichte zurückblicken und hat sich in der Angel-Community fest etablieren können.



