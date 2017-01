COMPUTER BILD: Drahtlose Tastatur- und Maussets im Test: Verarbeitung und Energieverbrauch sind größte Schwachstellen (FOTO)

Neun Tastatur- und Maussets bis 50 Euro und fünf Sets bis 210 Euro

im Test / Unterschiede bei Funk-Standards / Testsieger sind das

Microsoft Wireless Desktop 900 und das Logitech Wireless Performance

Combo MX 800



Lange Texte schreiben, Präsentationen erstellen, Bilder

freistellen: das auf dem Tablet per Touchscreen zu erledigen, ist

mühsam. Einfacher geht es mit einem drahtlosen Tastatur- und Mausset.

Doch wie gut ist die Hardware? Um das herauszufinden, hat die

Redaktion für die aktuelle COMPUTER BILD-Ausgabe 2/2017 (EVT:

7.1.2017) 14 Sets getestet - neun in der Preisklasse bis 50 Euro und

fünf weitere Sets bis zu einem Verkaufspreis von 210 Euro. "Vier

Tastatur-Maus-Kombinationen schaffen nur die Note ausreichend", sagt

COMPUTER BILD-Redakteur Ingolf Leschke. "Dabei sind die größten

Schwachpunkte vor allem die billige Verarbeitung und der hohe

Energieverbrauch."



Die Sets unter 26 Euro von Fujitsu, GeneralKeys und InLine fallen

bei der Verarbeitung und damit auch bei der Bedienfreundlichkeit

durch. Die Mäuse von Fujitsu und von GeneralKeys' Alu-Look können

durch ihre kantige Bauweise und entsprechend unangenehme Bedienung

nicht überzeugen. Die GeneralKeys Tastatur-Maus Pearl Edition kommt

mit klapprigen Tasten. Bei der Tastatur InLine Design Desktop ist das

Gehäuse aus weichem Plastik, die Tastatur lässt sich mühelos

verbiegen. Dass auch ein günstiges Set gut verarbeitet sein kann,

beweisen hingegen das Logitech MK235 für 25 Euro und das Microsoft

Wireless Desktop 900 für 40 Euro auf Platz eins in der günstigen

Preiskategorie.



Käufer sollten außerdem darauf achten, ob die Tastatur- und

Maussets mit Akku oder Batterie betrieben werden. Im Test ziehen nur

der Testsieger der teuren Preisklasse, das Logitech Wireless

Performance Combo MX 800, und das Apple Magic Keyboard und Magic



Mouse (210 Euro) ihren Strom aus wiederaufladbaren und damit

umweltschonenden Akkus. Umweltfreundlich sind außerdem lange

Laufzeiten - hier zeigen sich gravierende Unterschiede. In dieser

Kategorie macht ausgerechnet der Testsieger der teuren Preisklasse

von Logitech schlapp: Die Tastatur hält nur neun Stunden, die Maus

nur 20 Stunden durch. Der Testsieger von Microsoft bei den Tastatur-

und Maussets bis 50 Euro kann hingegen punkten: Tastatur und Maus

brauchen erst nach 250 Stunden bzw. 417 Stunden eine neue Batterie.



Im Test zeigt sich außerdem: Funk ist nicht gleich Funk. Zwölf

Sets senden ihr Signal per USB-Empfänger zum Computer. Dafür muss der

Empfänger einfach in eine freie USB-Buchse des Rechners gesteckt

werden. Die meisten Tastaturen funken auf einer Frequenz von 2,4

Gigahertz. Diesen Bereich nutzen auch andere Geräte, er ist daher

etwas störanfällig. Nur die Sets von Rapoo senden Eingaben im

5-Gigahertz-Bereich. Störungen sind bei dieser Verbindung seltener.

"Apple und das Designer Bluetooth Desktop von Microsoft hingegen

nutzen Bluetooth", so Ingolf Leschke. "Achtung: Keiner der Hersteller

liefert einen Bluetooth-Adapter mit, Tablet und Co müssen also eine

entsprechende Schnittstelle haben, damit Maus und Tastatur

funktionieren. Weiterer Nachteil: Bluetooth zieht mehr Strom als die

anderen Funk-Standards."



