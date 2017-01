Damian Lewis sinnt auf Rache: Die Wall-Street-Thrillerserie "Billions" zurück bei Sky (FOTO)

(ots) -

- Die TV-Premiere der zweiten Staffel am 20. Februar auf Sky Atlantic

HD

- Bereits in der Nacht vom 19. auf den 20.2. parallel zur

US-Ausstrahlung auf Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket verfügbar

- Zwölf neue Episoden immer wahlweise im Original oder auf Deutsch

- Mit "Homeland"-Star Damian Lewis und "Sideways"-Star Paul Giamatti

in den Hauptrollen





Der Machtkampf zwischen den beiden Ehrgeizlingen Bobby "Axe"

Axelrod (Damian Lewis) und Chuck Rhoades (Paul Giamatti) geht in die

nächste Runde: "Billions", Staffel zwei, startet in der Nacht vom 19.

auf den 20. Februar parallel zur US-Ausstrahlung non-linear auf Sky

On Demand, Sky Go und Sky Ticket. Wenige Stunden später folgt am

Montagabend um 21.00 Uhr die lineare Ausstrahlung auf Sky Atlantic

HD. Staffel eins ist derzeit auch auf Box Sets über Sky On Demand,

Sky Go und Sky Ticket verfügbar. Am 4. und 5. Februar gibt es eine

Marathonprogrammierung ab jeweils 12.00 Uhr mit je sechs Episoden auf

Sky Atlantic HD zu sehen.



Peter Schulz, Senior Vice President Programming & Planning bei Sky

Deutschland: "Man mag es kaum glauben, aber das Duell zwischen dem

skrupellosen Wall-Street-Hai, gespielt von Damian Lewis, und dem

gerissenen Staatsanwalt Chuck, verkörpert von Paul Giamatti, wird in

der zweiten Staffel noch härter als zuvor", so Schulz. "Für alle

Nachtschwärmer, die es vor Spannung gar nicht mehr aushalten, zeigen

wir die erste Episode der neuen Staffel zeitglich zur

US-Ostküstenzeit in der Nacht vom 19. auf den 20. Februar auf Sky On

Demand, Sky Go und Sky Ticket. Wer lieber ausschlafen möchte, kann

sich den Zweikampf aber auch zu jeder anderen Zeit oder um 21 Uhr auf

Sky Atlantic HD zu Gemüte führen."



Über "Billions":



Nachdem der ehrgeizig-brillante Hedgefonds-König Bobby "Axe"

Axelrod (Damian Lewis) brutal ausgebootet wurde, will er sich an



seinem Erzrivalen, dem gerissen-raffinierten Staatsanwalt Chuck

Rhoades (Paul Giamatti) rächen. Obwohl beide schwer angeschlagen

sind, können und wollen sie nicht aufgeben, bis der eine den anderen

besiegt hat. Aber Staatsanwalt Chuck wird wegen seiner unorthodoxen

Methoden vom FBI observiert und somit vom Jäger zum Gejagten. Seine

Frau Wendy (Maggie Siff) fühlt sich unterdessen sowohl von ihrem Mann

als auch von ihrem Chef Bobby betrogen.



Eine packende, komplexe Geschichte vor der Kulisse der

machtbesessenen, korrupten Finanzwelt: Die Wall-Street-Thrillerserie

"Billion" verwebt das private und berufliche Leben der beiden

Protagonisten Chuck und Axe, gespielt von Paul Giamatti und Damian

Lewis, und lässt tief in verborgene Machtmechanismen der Wall Street

blicken. "Billions" dringt vor in eine Welt voller prächtiger

Long-Island-Strandvillen, undurchsichtiger Deals und manipulativer

beruflicher wie privater Beziehungen und liefert dabei Thrill à la

"House of Cards" und "Homeland". Gleich die Pilotfolge verschaffte

dem US-Sender im vergangenen Jahr einen Rekord, denn mit mehr als

sechs Millionen Zuschauern übertraf sie selbst die Quoten der

Publikumshits "Ray Donovan" und "Homeland".



Facts:



Originaltitel: "Billions", Dramaserie, USA 2015, 1. Staffel, 12

Episoden à ca. 60 Min., Regie: u.a. Reed Morano, Noah Emmerich, John

Singleton. Serienschöpfer und Ausführende Produzenten: Brian

Koppelman, David Levien, Andrew Ross Sorkin. Darsteller: Paul

Giamatti, Damian Lewis, Maggie Siff, Malin Akerman, Toby Lenoard

Moore, David Costabile, Condola Rashad.



Ausstrahlungstermine:



In der Nacht vom 19. auf den 20.2. (parallel zur

US-Ostküstenzeit), wahlweise auf Deutsch oder im Original auf Sky On

Demand, Sky Go und Sky Ticket abrufbar. Ab 20.2.2017, montags, 21.00

Uhr, auf Sky Atlantic HD. Staffel eins ist derzeit auf Sky Box Sets

über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket verfügbar sowie ab 9.1.2017

werktags um 15.00 Uhr auf Sky Atlantic HD und am 4. und 5.2. als

Marathon mit jeweils 6 Episoden ab 12.00 Uhr.



Über Sky Atlantic HD:



Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, dem

erfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauern

gleichermaßen beliebten Serien wie "Die Sopranos", "Six Feet Under -

Gestorben wird immer" und "The Wire" gibt es exklusive TV-Premieren

der neuesten HBO-Produktionen wie "Westworld" und "Game of Thrones -

Das Lied von Eis und Feuer" zu sehen. Darüber hinaus präsentiert Sky

Atlantic HD außergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B. "Dice"

oder "Californication", sowie ausgewählte Produktionen wie "Masters

of Sex" und "House of Cards". Alle Serien sind sowohl in Deutsch als

auch in englischer Originalfassung verfügbar. Darüber hinaus werden

ausgewählte Inhalte plattformunabhängig und auf Abruf über Sky On

Demand, Sky Go und Sky Ticket bereitgestellt und können somit völlig

flexibel abgerufen werden. Sky Ticket ist als eigenständiger Service

- mit monatlicher Laufzeit - der flexible Weg zu Premium-Inhalten von

Sky.



Über Sky On Demand:



Mit Sky On Demand erhalten Abonnenten mit einem Sky+ Receiver ohne

Zusatzkosten Zugang zu ihrem Sky Programm auf Knopfdruck: Tausende

Inhalte, inklusive der aktuellsten Filme, Serienhits und Sky

Eigenproduktionen, hochwertige Dokumentationen, zahlreiche

Kindersendungen sowie exklusive Sporthighlights und die Bundesliga

Collection auf Abruf und ohne Werbeunterbrechung. Dafür müssen Kunden

lediglich den Sky+ Festplattenreceiver mit dem Internet verbinden -

per Sky WLAN-Modul oder Netzwerkkabel - und den blauen Knopf auf

ihrer Fernbedienung drücken. Als Teil des Sky Entertainment Pakets

können damit zusätzlich komplette Staffeln der neuesten und besten

Serien unter Sky Box Sets abgerufen werden.



Diese Mitteilung ist im Internet unter www.info.sky.de abrufbar.

Weitere Informationen finden Sie zudem unter www.sky.de/billions

sowie auf der Facebookseite www.facebook.com/DeineSkySerien.



Über Sky Deutschland:



Mit über 4,6 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2

Milliarden Euro ist Sky in Deutschland und Österreich

Pay-TV-Marktführer. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport,

Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky

Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von

Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. 21,9 Millionen Kunden

in fünf Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer

und wo immer sie wollen (Stand: 30.9.2016).







Pressekontakt:

Kontakt für Medien:

Birgit Ehmann

Consumer Communications

Tel: 089/9958 6850

birgit.ehmann(at)sky.de

twitter.com/SkyDeutschland

twitter.com/SkySerien

twitter.com/BirgitEhmann



Kontakt für Fotomaterial:

Margit Schulzke

Tel: 089/9958 6847

margit.schulzke(at)sky.de



Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Sky Deutschland sky-billions-s2.jpg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 05.01.2017 - 10:45

Sprache: Deutsch

News-ID 1441497

Anzahl Zeichen: 7646

Kontakt-Informationen:

Firma: Sky Deutschland sky-billions-s2.jpg

Stadt: Unterföhring





Diese Pressemitteilung wurde bisher 73 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung