SAILCO the sailing company

SAILCO ist mehr als eine Yachtcharteragentur. SAILCO steht nicht nur für Sailing Company, sondern auch für Sailing Coach.

(firmenpresse) - Stefan Wallenreiter, Gründer und Inhaber von SAILCO, hat vielschichtige Segelerfahrungen. Angefangen hat er als Jugendlicher auf einem Korsar auf den Bayerischen Seen. Als Student steuerte er einen eigenen Flying Dutchman bis er nach Kiel ging und als Bootsmann und Vorschiffsmann auf den deutschen Admirals Cuppern arbeitete. Neben erfolgreichen Teilnahmen am Sardinia Cup und anderen Hochsee-Segel-Regatten gewann er Titel als deutscher Vize-Meister im Match Race und im Drachen. Zweimal wurde er Europameister in der Klasse Asso 99. Als Skipper steuerte der das Rund-Skagen-Race und andere Hochseeregatten. Viele Länder erkundete er mit dem Boot. Spannende Törns führten ihn u. a. auf die Kanalinseln und die Kapverden. Sein Wissen und seine praktischen Erfahrungen gibt er gerne weiter. In speziellen Skipper- und Spinnaker-Trainings vermittelt er praktisches Bootshandling. Seine Kunden begleitet er persönlich als Skipper und Sailing Coach.





