Toshiba stellt mit CANVIO for Smartphone eine Backup- und Lade-Station für Mobiltelefone vor

Technische Daten CANVIO for Smartphone (Quelle: Toshiba)

(firmenpresse) - Das neue 2-in-1-Laufwerk CANVIO lädt das Smartphone und sichert die Daten in einem Schritt.



Düsseldorf, 4. Januar 2017 – Wenn ein Smartphone mit der 2-in1-Lösung CANVIO for Smartphone von Toshiba verbunden wird, sichert das tragbare Speichermedium dessen Daten und lädt im gleichen Anwendungsschritt den Akku auf.



Toshiba Electronics Europe GmbH, Personal Storage Division, stellt mit der „CANVIO for Smartphone“ ein tragbares Speichermedium vor, das Android™-Smartphones (1) auflädt (2) und im selben Anwendungsschritt deren Daten sichert.



AVAST (3), ein Hersteller für Sicherheitssoftware, fand in einer Umfrage heraus, dass lediglich acht Prozent der Anwender regelmäßig Backups ihrer Smartphone-Daten machen. Sobald CANVIO for Smartphone mir dem Stromnetz verbunden ist, sichert und lädt es ein angeschlossenes Smartphone in einem einzigen Vorgang. Dabei wird ein Backup aller wichtigen Daten wie Fotos, Videos, Musik, Dokumente und Kontakte gemacht. Das Backup (4) startet automatisch, sobald das Smartphone mit dem tragbaren Datenträger verbunden wird und die entsprechende Funktion in der zugehörigen Android-Applikation aktiviert ist.



Die Android-Applikation ermöglicht den Benutzern auch die Verwaltung der gesicherten Daten. Die Einrichtung neuer Smartphones vereinfacht das Laufwerk ebenfalls, da es die Daten von einem alten Gerät mit wenigen Handgriffen auf das neue überträgt. PC-Benutzer verwenden die CANVIO for Smartphone als herkömmliches externes Festplattenlaufwerk, das sie über die USB-Type-A- und USB-Type-C-Schnittstelle (5) anschließen. So lässt sich der Datenträger von verschiedenen Benutzern für die Datensicherung oder den Datentransfer verwenden.



„Tausende Mobiltelefone gehen jeden Tag verloren, werden gestohlen, fallen herunter oder sind plötzlich defekt, doch die meisten Anwender sichern ihre Daten nur selten oder gar nicht“, erklärt Lorenzo Martinez-Palomo, General Manager der Toshiba Electronics Europe GmbH, Personal Storage Division. „Das Smartphone zu laden ist jedoch etwas, das Benutzer regelmäßig machen. Indem die 2-in-1-Lösung CANVIO for Smartphone Telefone sowohl auflädt, als auch ein Backup erstellt, können Anwender sicher sein, dass ihre persönlichen Daten bei jedem Ladevorgang gesichert werden.“





CANVIO for Smartphone verfügt über ein schlankes, elegantes, kreisrundes weißes Gehäuse und eine Speicherkapazität von 500 GB (6). Das Gerät wird mit einem Netzadapter, einem USB-2.0-Micro-B-Kabel, einem USB-2.0-Typ-C-Kabel und einem USB-Micro-B-Typ-A-Adapter ausgeliefert.





Die technischen Spezifikationen finden Sie im Anhang.





(1) Android ist eine Trademark der Google Inc.



(2) Um das automatische Backup und Laden zu aktivieren, muss das Android-Smartphone eingeschaltet sein und über ausreichend Akkuladung verfügen. Außerdem wird die Android-Applikation benötigt.



(3) Globale Mobile-Backup-Umfrage von AVAST Software s.r.o. (März 2015) unter 288.000 Smartphone-Besitzern aus den Ländern Deutschland, Indien, Mexiko, Russland und den USA.



(4) Bei niedrigem Ladezustand wird die Sicherung möglicherweise nicht ausgeführt.



(5) USB-Type-C ist eine Trademark des USB Implementers Forum.



(6) Ein Gigabyte (1 GB) entspricht 10 hoch 9 = 1.000.000.000 Bytes in Zehnerpotenzen und ein Terabyte (1 TB) entspricht 10 hoch 12 = 1.000.000.000.000 Bytes in Zehnerpotenzen. Ein Betriebssystem hingegen weist Speicherkapazitäten in Zweierpotenzen aus (1 GB = 2 hoch 30 = 1.073.741.824 Bytes und 1 TB = 2 hoch 40 = 1.099.511.627.776 Bytes) und zeigt deshalb weniger Speicherplatz an. Der tatsächlich verfügbare Speicherplatz ist abhängig von File-Größe und -Format, Einstellungen, Betriebssystem, Software und weiteren Faktoren.

Unternehmensinformation / Kurzprofil:



Über die Toshiba Personal Storage Division



Die Toshiba Electronics Europe GmbH, Personal Storage Division in Düsseldorf vermarktet HDD-, SSD- und Flash-Storage-Lösungen. Entwickelt für Consumer und Einzelhändler in Europa umfasst die Produktpalette HDDs und SSDs, SD-Karten und USB-Sticks sowie WLAN-Speicherlösungen. Seit über 40 Jahren entwickelt und fertigt Toshiba Speicherlösungen, die von den bedeutendsten Marken aus IT und Consumer Electronics eingesetzt werden. Die Toshiba Electronics Europe GmbH ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Toshiba Corporation, Tokio.



Weitere Informationen unter www.toshiba.eu/storage.



Über Toshiba



Die Toshiba Corporation, ein Fortune-500-Unternehmen, stellt weltweit führende Elektronik- und Elektroprodukte und -systeme in drei strategischen Geschäftsfeldern bereit: Energie, Infrastruktur und Storage. Auf Basis der Prinzipien des „Basic Commitment“ der Toshiba-Gruppe, „Committed to People, Committed to the Future“, fördert Toshiba weltweite Bestrebungen und trägt bei zur Realisierung einer Welt, in der kommende Generationen besser leben können.



Weitere Informationen zu Toshiba finden sich unter http://www.toshiba.co.jp/index.htm.

