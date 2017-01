Ivan Beldi übernimmt Führungsposition bei BRAINFORCE AG

Zürich. Die internationale BRAINFORCE Gruppe stellt die Sparte E.X.P.E.R.T.3-Solutions unter neue Leitung und stärkt das Führungsteam durch den erwiesenen Management Experten Ivan Beldi. Als neues Mitglied der Geschäftsleitung trägt er die Verantwortung für die Dienstleistungen Management-Beratung und Management-Ausbildung der BRAINFORCE Gruppe.

(firmenpresse) - Die BRAINFORCE Gruppe verstärkt mit der Anstellung von Ivan Beldi ihr Leistungsangebot. Sei es in der Lösungsgestaltung durch Unternehmensberatungskompetenz. Sei es in der Implementierung durch Interim Management Experten. Sei es in der Befähigung der Führungskräfte durch Managementausbildungen. BRAINFORCE ist bestens aufgestellt, um ihre Klienten umfassend zu unterstützen.

Martin Schneider, Inhaber und CEO der BRAINFORCE Gruppe, sagt: «Wir sind ausseror-dentlich glücklich, Ivan Beldi mit an Bord zu haben, und sind überzeugt, hiermit unsere E.X.P.E.R.T. 3-Solutions® Kompetenz für unsere Klienten weiter zu stärken. Die einmalige Kombination von Management-Methodik und Lösungskompetenz, gepaart mit unserem M.A.S.T.E.R.3-Pool® mit über 5’000 erfahrenen Praktikern sichert einen hohen Nutzen für un-sere Klienten.»



Der Schweizer Ivan Beldi bringt rund zwanzig Jahre Erfahrung im Bereich Management-Beratung und Management-Ausbildung mit. Zuletzt war der 45-Jährige rund fünfzehn Jahre als Partner der renommierten Unternehmungsberatungsfirma Malik tätig. Unter anderem hat er als Geschäftsführer während sechs Jahren die Aktivitäten in China aufgebaut und geleitet. Zuvor war er bei SR Technics und bei Federal Express tätig. Als Betriebswirt verfügt er über den lic. oec. HSG Abschluss der Universität St. Gallen und spricht fünf Sprachen fliessend.

Seine Beratungserfahrung ist mit über 150 Mandaten weit gefächert. Als wesentliche Bera-tungsschwerpunkte sind die Entwicklung von Geschäftsstrategien, die Steigerung der Produk-tivität, das Kosten-Management, sowie die Gestaltung von Organisationen und Prozessen hervorzuheben. Seine langjährige Erfahrung gibt Ivan Beldi gerne auch durch Managementausbildungen weiter. Als hoch geschätzter Trainer vermittelte er sein Wissen bisher an über 500 Ver-anstaltungen an tausende von Führungskräften.

Zu den Kunden von Ivan Beldi gehören zahlreiche Hidden Champions im gesamten deutschsprachigen Raum Europas. KMUs in einem industriellen Umfeld oder auch im Dienstleistungs-bereich ziehen ihn gerne als Gesprächspartner und Lösungsanbieter bei. Darüber hinaus zählen auch viele DAX-Konzerne zu seinen bisherigen Mandanten.





„Diese Bekanntgabe ist ein weiterer Schritt in der stetigen Weiterentwicklung der BRAIN-FORCE Gruppe. Mit dem Einstieg von Ivan Beldi verstärken und erweitern wir das Angebotsportfolio in unserem bewährten E.X.P.E.R.T.3-Solutions® Bereich. Die fundierte Erfahrung von Ivan Beldi - gepaart mit seinem Pragmatismus - sind die besten Voraussetzungen für das Angebot von massgeschneiderten Lösungen und nachhaltigem Wert für unsere Klienten.», sagt Martin Schneider.







