Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung: Paritätischer Wohlfahrtsverband weist in aktueller Stellungnahme auf Mängel und Versäumnisse hin

(ots) - Deutliche konzeptionelle und inhaltliche Kritik am

Entwurf des fünften Armuts- und Reichtumsberichts der Bundesregierung

formuliert der Paritätische Wohlfahrtsverband in einer aktuellen

Stellungnahme. Der Paritätische erneuert seine Forderung nach einer

unabhängigen Armutsberichterstattung durch eine regierungsexterne

Kommission.



Der 655-seitige Berichtsentwurf enthalte zwar durchaus richtige

wie alarmierende Fakten, etwa Daten zur wachsenden sozialen Spaltung

der Gesellschaft und dem kontinuierlichen Anstieg der Armutsquote,

bleibe jedoch eine ehrliche Bewertung und konkrete

Handlungsvorschläge schuldig, so die Analyse des Paritätischen. "Wir

haben in Deutschland kein Erkenntnisdefizit und unter Fachleuten ist

auch völlig klar, was zu tun wäre, wir haben jedoch ein politisches

Handlungsdefizit", so Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des

Paritätischen Gesamtverbandes.



Der Paritätische kritisiert in seiner Stellungnahme unter anderem,

dass der Bericht an keiner Stelle auf das Problem der "verdeckten

Armut" eingeht und die Perspektive von Armut betroffener Menschen

nicht ausreichend berücksichtigt werde. Darüber hinaus werde

insbesondere das aktuelle Ausmaß der Vermögensungleichheit in

Deutschland nur völlig unzureichend abgebildet. Schließlich setze die

Bundesregierung die schlechte Praxis der Vorgängerregierungen fort,

wissenschaftliche Erkenntnisse aus dem Bericht zu tilgen, wenn sie

politisch nicht opportun erscheinen, wie der Verband am Beispiel von

Passagen zur politischen Repräsentation und Partizipation

einkommensarmer Menschen dokumentiert, die aus früheren

Berichtsentwürfen gestrichen wurden.







Pressekontakt:

Gwendolyn Stilling, Tel. 030/24636305, eMail: pr(at)paritaet.org



Original-Content von: Parit?tischer Wohlfahrtsverband, übermittelt durch news aktuell





Dies ist eine Pressemitteilung von

Paritätischer Wohlfahrtsverband

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 05.01.2017 - 11:14

Sprache: Deutsch

News-ID 1441509

Anzahl Zeichen: 2054

Kontakt-Informationen:

Firma: Paritätischer Wohlfahrtsverband

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 34 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung