Das Industrie 4.0 Arbeitsbuch - Sachbuch über den Wandel in der Arbeitswelt

Nicki Borell setzt sich in "Das Industrie 4.0 Arbeitsbuch" mit der Frage auseinander, ob Digitalisierung, Industrie 4.0 und Disruption unterschiedliche Dinge sind.

"Das Industrie 4.0 Arbeitsbuch" von Nicki Borell

(firmenpresse) - "Dafür gibt es zurzeit keinen Markt" - was für ein seltsames Argument! Klar, dass der Markt für ein innovatives, disruptives Produkt oder eine solche Geschäftsidee in der Zukunft liegt. Das bereits Existierende zum Maßstab des Kommenden zu machen, ist viel zu kurz gedacht.

"He knew what consumers wanted bevor they did" titelte die "Washington Post" über Steve Jobs. Da dieser leider nicht mehr lebt, müssen sich Unternehmen nun selbst um Innovationen bemühen. Beginnt man als Unternehmen, sich auf das Thema Industrie 4.0 und disruptive Prozesse einzulassen, stellt man oft fest, dass die Konkurrenz schon viel weiter ist - oder man lässt nach den ersten Erfolgen viel zu früh die Sektkorken knallen. Unternehmen, die es richtig machen wollen, müssen schlicht und einfach die Grundlagen lernen und sich nicht von ihren Vorurteilen gegenüber disruptiven Prozessen lenken lassen. Unternehmen wie Apple wären nie erfolgreich geworden, wenn ihre Leiter nicht flexibel und kreativ gedacht hätten. Jedes Unternehmen sollte sich täglich die Frage stellen, wie in ihrem Geschäft etwas Sinnvolles geschaffen werden kann - und die Wege zu diesem Ziel sind einfacher als man denkt.



Ziel und Inhalt des Buches "Das Industrie 4.0 Arbeitsbuch" von Nicki Borell ist es nicht, der nächste revolutionäre Praxisratgeber zu sein, mit dem das Thema Industrie 4.0 und innovative Prozesse diesmal dann wirklich klappen. Das Buch fasst bewährte Methoden und Ansätze zusammen, die sich im Laufe der Zeit als praxistauglich bewiesen haben, um Veränderungen, Prozessmusterwechsel und die Herausforderungen rund um das, was wir "Industrie 4.0" nennen, im unternehmerischen Sinne zu meistern.



"Das Industrie 4.0 Arbeitsbuch" von Nicki Borell ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7345-7863-2 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.





