Holger Ballwanz Immobilien Berlin launcht neue Website www.ballwanz.immobilien und bietet Wohnimmobilien, Hotelimmobilien, Gastronomieimmobilien sowie Gewerbeimmobilien in Berlin, Deutschland,Österreich und der Schweiz zum Kauf oder zur Pacht an.

(firmenpresse) - Holger Ballwanz Immobilien Berlin, Makler für Wohnimmobilien, Hotelimmobilien, Gastronomieimmobilien und Gewerbeimmobilien in Berlin, Deutschland, Österreich und der Schweiz, informiert ab sofort auf www.ballwanz.immobilien über aktuelle Immobilienangebote.

Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz ist Inhaber von Holger Ballwanz Immobilien in Berlin und Vorstand (CMO) der REBA IMMOBILIEN AG aus Susten in der Schweiz mit Repräsentanzen in Berlin, Großalmerode, Laudenbach bei Kassel, Hamburg und München.

+++ Hotelimmobilien & Gewerbeimmobilien Angebote Kauf & Pacht +++

Holger Ballwanz Immobilien und die REBA IMMOBILIEN AG zählen in Europa zu den führenden Hotelmaklern und Gewerbeimmobilienmaklern. Das Portfolio umfasst derzeit circa 500 Hotelimmobilien und Gewerbeimmobilien zum Kauf oder zur Pacht. Aktuelle Hotelangebote und Gewerbeimmobilien, wie beispielsweise Hotelimmobilien, Einkaufszentren, Pflegeheime oder Kliniken, sind in den Datenbanken abrufbar:

> 300 Hotelimmobilien

> 100 Gewerbeimmobilien

Nutzungsart: Kauf oder Pacht

Hotelimmobilien-Datenbank:

http://www.reba-immobilien.ch/hotelimmobilien

Gewerbeimmobilien-Datenbank:

http://www.reba-immobilien.ch/gewerbeimmobilien

"Das vollständige Exposee senden wir nach Abgabe der NDA und eines LOI zu. Bitte nur seriöse Anfragen mit Liquiditätsnachweis, vertrauliche Behandlung garantiert", erklärt Holger Ballwanz, Immobilienmakler und Hotelmakler, Inhaber von Holger Ballwanz Immobilien in Berlin und Vorstand (CMO) der REBA IMMOBILIEN AG.

+++ Ansprechpartner für Hotelimmobilien & Gewerbeimmobilien +++

Holger Ballwanz, Immobilienmakler & Hotelmakler

Holger Ballwanz Immobilien

Christburger Straße 2

D-10405 Berlin

Mobil: +49 (0) 177 32 52 040

Tel.: +49 (0) 30 44 677 188

Fax: +49 (0) 30 44 677 399

E-Mail: dialog(at)ballwanz.immobilien

Weitere Informationen:

http://www.ballwanz.immobilien

Holger Ballwanz Immobilien aus Berlin agiert als Immobilienmakler, Hotelmakler, Gastronomiemakler und Gewerbeimmobilienmakler für Wohnimmobilien, Hotelimmobilien, Gastronomieimmobilien und Gewerbeimmobilien in Berlin, Deutschland, Österreich und der Schweiz.



Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz ist Inhaber von Holger Ballwanz Immobilien in Berlin und Vorstand (CMO) der REBA IMMOBILIEN AG aus Susten in der Schweiz mit Repräsentanzen in Berlin, Großalmerode, Laudenbach bei Kassel, Hamburg und München.

