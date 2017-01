Der Tagesspiegel: Regierender Bürgermeister Müller findet Museumsdebatte um Lkw "nicht würdevoll"

(ots) - Berlin - Berlins Regierender Bürgermeister Michael

Müller (SPD) hält die Debatte um den Lkw vom Breitscheidplatz als

Museumsstück für "zu früh". Müller sagte dem "Tagesspiegel"

(Donnerstagausgabe): "Wenn es um ein würdiges Gedenken gehen sollte,

wird der Senat sich dem gegenüber nicht verschließen." Dies müsse

natürlich in Abstimmung mit der evangelischen Kirche erfolgen. Zur

Idee, den Lkw ins Museum zu stellen, sagte Müller: "Die Angehörigen

trauern, sind noch völlig geschockt von den Ereignissen, und im

Krankenhaus liegen nach wie vor schwer verletzte Opfer. So kurz nach

dem Anschlag eine Debatte zu führen, ob das Tatwerkzeug ausgestellt

werden soll, finde ich persönlich zu früh und auch nicht würdevoll."



Online: http://www.tagesspiegel.de/berlin/nach-anschlag-in-berlin-

michael-mueller-findet-museumsdebatte-um-lkw-nicht-wuerdevoll/1921261

0.html



Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,

Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.







Pressekontakt:

Der Tagesspiegel

Chefin vom Dienst

Patricia Wolf

Telefon: 030-29021 14013

E-Mail: cvd(at)tagesspiegel.de





Original-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Der Tagesspiegel

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 05.01.2017 - 12:03

Sprache: Deutsch

News-ID 1441543

Anzahl Zeichen: 1368

Kontakt-Informationen:

Firma: Der Tagesspiegel

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 105 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung